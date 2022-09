Zbog izrazito visokih temperatura došlo je do najezde stršljena u brojnim naseljenim mjestima u Srbiji, osobito u školama i vrtićima.

Izrazito visoke temperature dovele su do najezde stršljena u naseljenim mjestima u Srbiji. Tijekom ljetnih mjeseci, formirali su legla na brojnim nepristupačnim mjestima i ondje se razmnožili.

Poznati hvatač zmija s tog područja, Vladica Stanković, kazao je kako su "zmije u odnosu na stršljene - mala djeca".

"Obično se nalaze na tavanima, krovovima, šupljinama stabala", upozorio je Stanković, piše Mondo.

Nedavno je i sam imao susret s opasnim insektima kada je iz jednog vrtića u Lepenici morao ukloniti leglo. "Škole i vrtići tijekom prethodnih mjeseci bili su prazni, a takva su mjesta za stršljene idealna. U domaćinstvima se često uvuku u dimnjake, a zatim i u prostorije", pojasnio je.

Neki su ljudi alergični na ubod stršljena te mogu doživjeti i anafilaktički šok sa smrtnim ishodom.

"Njihov otrov ima oko sto alergena i moguće da je čovjek alergičan na neki od njih, može doći do velikih problema. Svatko tko ide u prirodu trebao bi sa sobom ponijeti lijek za alergijske reakcije, a ako dođe do uboda odmah otići do liječnika", zaključio je Stanković.