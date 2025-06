Mladima povrat poreza za kupnju prve nekretnine, no je li to dovoljno? "Da, u snovima"

Prijave za povrat dijela plaćenog poreza na kupnju prve nekretnine su počele. Iznos koji će svakome dobro doći.

"Ako je nekakav stan 60 kvadrata, uzet ću cijenu od 3500 eura po metru kvadratnom. Ako imamo povrat poreza na promet nekretninama, on nam je tri posto, to je otprilike 6300 eura. Ako pričamo o PDV-u tu pričamo o otprilike 20 tisuća eura", pojašnjava Martina Matajić Škugor, agentica za nekretnine.

Martina Matajić Škugor, agentica za nekretnine Foto: Dnevnik Nove TV

Naravno, morate ispuniti nekoliko uvjeta - biti mlađi od 45 godina, nemati nekretnina u vlasništvu, a važnu ulogu imaju i kvadratura i cijena.

Ako ste samac i kupujete stan do 50 četvornih metara, za to ćete dobiti povrat poreza. Bude li stan nešto veći, do 75 četvornih metara, povrat ćete dobiti za tih prvih 50 kvadrata, a za tu razliku nema povrata. A bude li stan još veći od 75 kvadrata – nećete dobiti ništa. Što je više ukućana, površina stana može biti veća.

Maksimalna dopuštena kvadratura stana Foto: Dnevnik Nove TV

Kod obiteljskih kuća površina može biti 50 posto veća. Što se cijene tiče, u centru Zagreba povrat dobivate ako vaš stan nije skuplji od 3051 eura po kvadratu. Tolerira se još 50 posto, do 4577 eura, uz isto pravilo - prijeđete li i to povrat iznosi nula. U Splitu cijena ne smije biti viša od 5200. U Rijeci 3650, a u Osijeku 2166.

Lokalna prosječna cijena Foto: Dnevnik Nove TV

Sva ta pravila vrijede za mlade koji nekretnine kupuju od početka ove godine.

"Dakle, svi oni koji su već sada i koji ispunjavaju kriterije iz Pravilnika, a kupili su stanove nakon Nove godine, imaju ovjerene ugovore i plaćen porez, mogu podnijeti zahtjev", rekao je ministar prostornog uređenja Branko Bačić.

Branko Bačić Foto: Dnevnik Nove TV

Rok za podnošenje zahtjeva za povrat je dvije godine od kupnje nekretnine. Novac je osiguran iz državnog proračuna, a prve isplate mogle bi krenuti već ovog mjeseca.

"APN će zaprimati sve zahtjeve, obrađivat će ih i onda će ih upućivati Ministarstvu graditeljstva na plaćanje", pojasnio je direktor Dragan Hristov.

Hoće li ova mjera motivirati mlade na kupnju?

"U snovima, da", kaže Luka. A u stvarnosti? "Ne znam otkud, ako dobijem na jackpotu".

Antonio se slaže da su cijene previsoke u odnosu na povrat. "Mislim da je to toliko zanemariva suma novaca, naspram toga koliko se cijene dižu".

Neki će ipak pričekati, ali dobra vijest je ta da se zbog nove potpore ne očekuje dodatan rast cijena nekretnina na tržištu.

Agentica Matajić Škugor uvjerena je da s ovom novom mjerom neće nastati navala na nekretnine. "Neće se povećati potražnja u smislu – idemo iskoristiti taj program. On je sada tu. On nema vremensko ograničenje te ne vjerujemo da će sada zbog toga doći do povećane potražnje".

Za buduće vlasnike nekretnina koji žele povrat poreza vrijedi još jedno važno pravila. Pet godina nekretninu ne smije prodati ili iznajmiti, u suprotnom - potporu mora vratiti.

Više pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Kopčić.