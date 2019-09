Narodna stranka ÖVP donedavnog kancelara Sebastiana Kurza i stranka Zeleni na prijevremenim su izborima u Austriji ostvarili najveći porast potpore što otvara mogućnost koaliranja ovih dviju stranaka

ÖVP je prema projekcijama na temelju glasova prebrojanih do 20 sati s 37 posto glasova ostvario preko 5 posto glasova više nego na posljednjim parlamentarnim izborima 2017. godine. „Bila su to četiri teška mjeseca ali se isplatilo: narod nas je ponovno izabrao“, poručio je Kurz članovima stranke na slavlju u Beču.

Izbori su održani četiri mjeseca nakon što se zbog korupcijskog skandala čelnika koalicijskog partnera FPÖ-a, Hansa Christiana Strachea, koalicija narodnjaka i slobodnjaka na vlasti raspala. Upravo zbog tih afera, desni su populisti doživjeli povijesne poraze, a slično su prošli i socijaldemokrati. FPÖ je u usporedbi s izborima prije dvije godine izgubio 10 posto glasova te sada uživa podršku 16 posto glasača. Socijaldemokrati su sa osvojenih 21,8 posto glasova što im je najgori rezultat u povijesti.

No, unatoč uvjerljivoj pobjedi stranke Sebastiana Kurza, narodnjacima je za formiranje vlade potreban koalicijski partner. Kao jedno od rješenja nametnuli su se Zeleni koji su osvojili gotovo 14 posto glasova. Najveći im je to porast broja glasova ikada, nakon što na posljednjim izborima nisu prešli izborni prag.

Ulazak u parlament je za rukom pošao i liberalnoj stranci NEOS. Mogućnosti za koaliciju tako su mnogobrojne, a prostiru se lijevo i desno od centra.

Predsjednik ÖVP-a i vjerojatni budući austrijski kancelar Kurz nije se izjasnio o mogućem koalicijskom partneru te je rekao kako će "dobro razmisliti o svakom sljedećem potezu". Narodnjaci koalirati mogu sa socijaldemokratima, slobodnjacima i zelenima.

Dosadašnji koalicijski kandidat FPÖ je u prvim reakcijama odbacio obnovu koalicije s Kurzovom strankom. „16 posto glasova nije dovoljno za ulazak u vladu", izjavio je predsjednik stranke Norbert Hofer.

Glavni kandidat Zelenih, Werner Kogler, najavio je mogućnost koalicijskih pregovora s ÖVP-om, ali je objasnio da treba doći do promjena u smjernicama narodnjačke stranke. "Moj cilj je Austriju dovesti na broj jedan kada je u pitanju zaštita okoliša“ dodao je te zaključio kako „koalicijski pregovori imaju smisla jedino ako se ÖVP pokrene po pitanjima borbe protiv siromaštva djeca, korupcije i klimatskih promjena“. ÖVP nije isključio mogućnost koaliranja sa Zelenima, ali je također tražio ustupke kod eventualnog partnera.

Matematički postoji i mogućnost koaliranja sa socijaldemokratima. Oni su u Vladi s ÖVP-om bili sve do svibnja 2017., no onda je zbog stalnih sukoba oko smjernica vlade Kurz povukao ÖVP iz koalicije. To je rezultiralo novim izborima i pobjedom narodnjaka koji su nakon toga ušli u koaliciju sa slobodnjacima.

Inače, izlaznost na biralištima na nedjeljnim izborima je iznosila 75 posto. Austrijski predsjednik Alexander van der Bellen najavio je da će sljedećeg tjedna voditi razgovore sa svim strankama koje će sudjelovati u radu sljedećeg saziva parlamenta. Nakon toga glavnog kandidata će stranka koja je osvojila najviše glasova imenovati mandatarom za sastavljanje vlade.