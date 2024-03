VIDEO Poljoprivrednici se sukobili s policijom: Bacali kamenje i bengalke, nastupio potpuni kaos

Tisuće poljoprivrednika okupile su se u poljskoj prijestolnici gdje su palili gume i bacali pirotehnička sredstva, tražeći prekid jeftinog uvoza i ekoloških regulacija za koje tvrde da ugrožavaju njihovo poslovanje.

"Zbog fizičke agresije dijela prosvjednika nad policajcima bilo je nužno koristiti izravne mjere prisile", napisala je varšavska policija na platformi X i dodala: "Ponašanje koje ugrožava sigurnost naših policajaca, uključujući bacanje kamenja na njih, ne može se uzeti olako i zahtijeva čvrst i odlučan odgovor."

BREAKING: Violent crackdown in Warsaw is underway to end a massive farmers protest against President Tusk



Thousands of Polish farmers turned out to peacefully march against the new globalist regime



Police forces responded by hurling stones into the crowd, firing tear gas, and…