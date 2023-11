Pijana Valerija (29) nasilno zadovoljila stranca u avionu: "Pokušao se oduprijeti"

Valeria (29) uhićena je u Moskvi čim je avion sletio jer je navodno imala oralni seks sa strancem koji je na letu iz Antalije sjedio pored nje.

Putnici i posada pljeskali su i klicali kada je policija ušla u avion u zračnoj luci Vnukovo u ruskoj prijestolnici i privodila ženu.

Navodni seksualni susret dogodio se na petosatnom letu zrakoplovne tvrtke Pobeda, a među putnicima je bilo i djece.

Muškarac koji je sjedio pokraj Valerije u ekonomskoj klasi prvo se pokušao oduprijeti i odgurnuti ženu, tvrde svjedoci.

"Na letu iz Antalije za Moskvu putnica je divljala i oralno silovala putnika do sebe. Povukla mu je hlače i počinila nasilne radnje seksualne prirode. Kasnije je prestao pružati otpor. Sve se dogodilo pred očima stjuardesa i ostalih putnika", izvijestila je glavna ruska novinska kuća Gazeta.ru.

"Iznenađujuće, stjuardese su pričekale do kraja akcije i tek onda odmaknule Valeriju. Žena je uzvratila i nije htjela ostaviti svoga novopečenog prijatelja", prenose mediji.

Drugi muški putnik imenovan je da čuva Valeriju tijekom ostatka leta, piše Daily Mail. Izvještaji kažu da je bila pijana kada se ukrcala na let u Turskoj, a tijekom putovanja izgrebala je posadu aviona i pušila e-cigaretu unatoč upozorenjima da prestane.

Kasnije je za medije rekla da ne žali zbog svojih nestašluka u avionu.

"Sve je bilo u redu. Dobro sam se provela u avionu, pa i malo više od toga", rekla je i dodala da je kažnjena s 500 rubalja, odnosno oko pet eura.

Policija nije komentirala slučaj, no njezino ponašanje razbjesnilo je neke putnike. Tvrde da je zahtijevala toplu vodu, a zatim ju je izlila na pod.

Kada je Boeing 737-800 sletio u zračnu luku Vnukovo, pokušala je podmititi posadu leta američkom novčanicom od sto dolara kako bi zataškala svoje ponašanje, navodi se.

Stjuardesa je stavila novčanicu u kantu za smeće, a Valeria je kasnije viđena kako prazni smeće na pod aviona i vadi novac.

