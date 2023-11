Tko će s kim u koaliciju? Pogledajte što političari kažu s kim nikad ne bi

Ako ste mislili da je nemoguće da MOST i SDP nakon izbora koaliraju, razmislite još jednom. Na pitanje je li SDP koalicija s kojom se može, Nikola Grmoja iz MOST-a je odgovorio: "Dakle to ovisi o izbornom rezultatu i o svemu onome što će se događati ali kao što sam rekao mi idemo na pobjedu, ne idemo da surađujemo ili podržimo SDP."

Ako pitate SDP, onako na prvu..."Jesu li to ovjerili kod javnog bilježnika", rekao je Peđa Grbin, predsjednik SDP-a. "Svjesni da su od MOST-a već jednom dobili košaricu i da su ideološki potpuno suprotni, ali Grbin ipak odgovara:

"Neću vam odgovoriti prije izbora kako će izgledati razgovori nakon izbora jer prvi o tome moraju odlučiti građani ove zemlje. Prvo njihov glas, a onda ćemo odlučiti što i kako dalje", istaknuo je Grbin.

MOST već ima partnera, a Suverenistima dolaze u obzir samo oni koji prihvaćaju njihov svjetonazor. "To je obitelj, to je pripadnost katoličkoj vjeri, sve temeljne vrijednosti za koje se zalažemo", poručio je Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista i dodao da u slučaju koalicija Grbina ne bi prihvatio kao premijera.

Isto kao što Možemo! ne skriva tko mu u ovakvoj političkoj križaljci nije prihvatljiv. "Mi smo jasno rekli da mi u postizbornu koaliciju s MOST-om nećemo ići", napomenula je Sandra Benčić iz stranke Možemo!.

Lagano se plete mreža i u drugom taboru. Od šest oporbenih amandmana na proračun vladajući su usvojili i onaj socijaldemokrata, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara-Knezović.

"Ako mame na taj način nemam ništa protiv, neka mame i druge", rekao je Davorko Vidović iz SDP-a. U oporbi je, dodaje Vidović, 33 godine. "Ja pomalo smatram uvredljivim, da se mene i moje kolege stavlja u takav kontekst mogućih nekakvih žetončića, preletača i tako dalje", izjavio je.

Usvojen je i amandman Domovinskog pokreta. I tu se igra toplo hladno, a Domovinski pokret malo bi malo ne bi.

"O tome svakako možemo govoriti tek nakon izborne noći", odgovorio je Davor Dretar iz Domovinskog pokreta na pitanje o koaliciji s HDZ-om. U HDZ-u poručuju kako nikog ne kupuju amandmanima, a žele li u koaliciju sa Domovinskim pokretom?

"S takvim strankama je vrlo teško surađivati. One bi se morale stubokom promijeniti, morale bi svoj način komunikacije okrenuti.

Ako bi se s takvim ljudima išlo u suradnju", objasnio je Oleg Butković iz HDZ-a.

Na to je li ova izjava više ne nego da, odgovorio je: "Nemojte me pitati jer ne znam kad će biti izbori niti kakvi će biti rezultati."

Arhiva je čudo, mnoge ćemo nakon izbora podsjetiti što su pričali.

