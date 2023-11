Počelo je mirno, ali nije prošlo bez uzvika: Milanović Penavi pričao o smuđu, Plenković izviždan, čuo se i ustaški pozdrav

Vukovarom je u subotu prošla dosad najmasovnija Kolona sjećanja, izvijestile su vukovarske gradske vlasti, dodavši kako se procjenjuje da je od Nacionalne memorijalne bolnice do Memorijalnog groblja hodalo 150.000 ljudi iz Hrvatske i svijeta u sjećanje na vukovarsku tragediju.

Dan je počeo i prošao bez većih ekscesa. Milanović se rukovao s Plenkovićem, Penavi je pričao o smuđu, a premijer je izviždan na misi.

Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić donio je detalje s lica mjesta.

"Organizacija je u široj slici gledano bila jako dobra jer stvarno nije bilo nikakvih značajnijih ekscesa. Ono što je prethodilo Danu sjećanja su bile tenzije, međutim nisu se materijalizirale, nisu se pretvorile u ništa gore prilikom samog mimohoda", rekao je.

"Naravno, svakih nekoliko godina, uglavnom kada se bliže neki izbori, pod političko se povećalo snažno stavi ovaj dan, što je naravno potpuno nepotrebno, ali se nažalost događa. I onda se prati tko se s kime rukovao, tko je kome prvi pristupio, što je kome dobačeno", nabrojao je.

"Bit će vremena za političke bitke"

U Vukovaru je bila reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović. Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava pružio je dobrodošlicu premijeru Andreju Plenkoviću.

"Ta komunikacija, kad je riječ o meni ili vladajućoj stranci, je uvijek u mom mandatu dobronamjerna, pristojna i kulturna, a ako nas netko vrijeđa i napada, onda odgovaramo", poručio je premijer.

"Ne treba govoriti o podjelama, bit će vremena za političke bitke", rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Dočekao ih je i pružio ruku, ali i negodovao.



"Čuli smo različite tonove, pokušaje da netko drugi igra ulogu domaćina, ali to tako ne ide", rekao je Penava. Zato su u Vukovaru i dva plakata. Snaga se mjerila i veličinom. Bez obzira na sve danas su si svi bili dobri.



SDSS-a u Vukovaru nema. I dobro je, tvrdi Penava, da je tako. Ljude po nacionalnosti, kaže, ne dijeli, ali iskrivljavanje povijesti neće dozvoliti.



"Na tezi puzajuće velikosrpske agresije. Znači sad više nije oružjem sad idemo iskrivljavat prošlost Vukovara. To tako ne ide. Hvala što su poslušali, bolje da zaobiđu Vukovar, to su provokatori", rekao je.

"Oni su svoju odluku donijeli. Predstavnici SDSS-a su više puta bili u Koloni. S nama je bio i Boris Milošević prema tome ne vidim što se to promijenilo otada do danas", kazao je premijer.

Grbin: "Meni smeta ustaški pozdrav i oko toga nikad nisam imao dvojbe"

Na čelu kolone pripadnici HOS-a. "Pripadnici HOS-a su branili Hrvatsku, rekli smo to nebrojeno puta. Najvažnije je da Vukovar ne smije biti mjesto podjele", ponovio je Plenković.

"Meni smeta ustaški pozdrav i oko toga nikad nisam imao dvojbe. Što se tiče HOS-a, naravno da mi ne smetaju oni koji su sudjelovali u obrani Vukovara. Ali kada dolaze ljudi s čudnim brčićima i promoviraju nešto drugo, a ne obranu, o tome trebamo razgovarati", poručio je čelnik oporbe Peđa Grbin.



"Nemojmo to brkati s insignijama pod kojima su ljudi ginuli, i nemojmo brkati ’91. i ’41", dodao je Penava.

Počelo je mirno, ali nije prošlo bez uzvika. Prvi prilikom polaganja vijenaca, a zvižduci vladajućima i uoči mise. Predsjednik Zoran Milanović na misi nije bio.

Traženje novih načina da grad živi cijelu godinu

Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić je rekao da se osim političara kućama vraćaju, nakon obilježavanja, i brojni posjetitelji.

"Tako se polako i Vukovar vraća u svoju normalu i svoju svakodnevicu koja uglavnom 364 dana u godini nije u prvom planu, na naslovnicama", rekao je. Ta svakodnevica važna je za život ljudi ovdje, važna je za suživot.

"Zato su bile važne i brojne poruke kojih danas nije nedostajalo koje idu u tom smjeru", pojasnio je i dodao: "To je traženje novih načina da ovaj grad i dalje živi, da ljudi u njemu rade, imaju djecu, koja će ovom gradu omogućiti daljnji život."

