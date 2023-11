Slučaj misterioznog nestanka malezijskog zrakoplova na sudu: "Osjećam olakšanje, ali i duboku bespomoćnost"

Jiang Hui gotovo 10 godina traži odgovore zašto je zrakoplov, koji je prevozio njegovu majku nestao. Jiangova majka, Jiang Cuiyun, bila je jedna od 239 osoba na letu 370 Malaysia Airlinesa kada je skrenuo s planirane putanje od Kuala Lumpura do Pekinga i nestao iznad Indijskog oceana 8. ožujka 2014.

Do danas, sudbina MH370 ostaje jedna od najvećih zrakoplovnih misterija u povijesti, a Jiang nikada nije odustao od svoje potrage kako bi saznao što se dogodilo.

Kineski sud u ponedjeljak započinje raspravu o zahtjevima za odštetu za obitelji putnika MH370, koji kažu da ih je katastrofa lišila ne samo njihovih najmilijih, već je neke gurnula u financijske poteškoće.

"Gotovo 10 godina kasnije, članovi obitelji (koji su odbili prihvatiti ponude za nagodbu) nisu dobili nikakvu ispriku niti peni odštete", rekao je 50-godišnji Jiang za CNN u intervjuu uoči saslušanja na Narodnom sudu okruga Chaoyang u Pekingu, više od sedam godina nakon prvobitnog podnošenja tužbi.

"Moji osjećaji su podijeljeni, postoji osjećaj olakšanja ali i duboki osjećaj bespomoćnosti", rekao je.

Jiang tuži Maylasia Airlines, njegova osiguravatelja, Boeing i proizvođača motora aviona - tvrtke za koje smatra da bi prema kineskom zakonu trebale biti odgovorne za štetu nastalu tijekom prijevoza. Njegovi zahtjevi uključuju odštetu, službenu ispriku i nastavak psihološke pomoći članovima obitelji, kao i stvaranje fonda za nastavak potrage za avionom.

Oko 40 kineskih obitelji vodi ove tvrtke pred sudom s različitim, ali uglavnom preklapajućim žalbama, a očekuje se da će saslušanja trajati do 5. prosinca, rekao je Jiang.

U avionu je bilo 153 kineskih državljana.

Nisu jasne ovlasti koje kineski sud može imati, jer tužene tvrtke imaju sjedišta izvan Kine iako u Kini imaju urede. Slični slučajevi koje su u Sjedinjenim Državama pokrenule obitelji žrtava odbačeni su uz obrazloženje da bi te tužbe trebao rješavati malezijski pravni sustav.

U Maleziji, dva dječaka koji su izgubili oca tijekom leta tužili su Malaysia Airlines za kršenje ugovora i malezijsku vladu za nemar 2014. Slučaj je završio izvansudskom nagodbom.

U Kini su obitelji koje su potpisale nagodbu s Malaysian Airlinesom dobile 2,5 milijuna juana (350.000 dolara) odštete. U početku je potpisalo samo nekoliko desetaka kineskih obitelji, no tijekom godina ih se sve više odlučilo na nagodbu.

Još je preostalo oko 40 obitelji koje traže odštetu.

"Na našem dugom putu traženja istine, mnoge su obitelji dospjele u tešku situaciju. Nagodba je možda jedino što im preostaje. No bez obzira na to jesmo li se dogovorili ili ne, naš krajnji cilj ostaje isti - a to je pronaći avion i naše najmilije", rekao je Jiang.

Avion Malaysia Airlinesa s 239 putnika i članova posade, nestao je bez traga 8. ožujka 2014., nedugo nakon polijetanja iz Kuala Lumpura za Peking.

Unatoč iscrpnoj međunarodnoj potrazi koja je trajala četiri godine, koštala više od 200 milijuna dolara i u kojoj je pretraženo više od 120.000 četvornih metara, olupina Boeinga 777 nikad nije pronađena, dok očajne obitelji nestalih tvrde da pad zrakoplova nije bio slučajan.