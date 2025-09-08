Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
objavljen video

UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Maloljetnik ušao u policijsku postaju i ubio dvojicu policajaca, svladali ga građani

Piše M. T., 08. rujna 2025. @ 12:10 komentari
Napad u Izmiru
Napad u Izmiru Foto: AFP
Srednjoškolac je pucao na policiju u Izmiru. Ubio je dvoje ljudi.
Najčitanije
  1. Ilustracija; Poljska policija
    Sumnjaju na dron

    Uzbuna u Europi: Srušio se neidentificiran objekt
  2. Snimke s drona
    Pogreška inženjera

    Ukrajinci pronašli šokantne snimke: Konačno potvrdili tko naoružava Rusiju?
  3. Njemačka vojna vozila
    Ako stvari postanu ozbiljne

    Njemačka se priprema za rat: "Mogli bismo računati na 500 do 600 poginulih dnevno"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Primalja iz Austrije puštena da se brani sa slobode
Obrana sa slobode
Tragična smrt bebe: Puštena primalja iz Austrije
Miletić prozvao "kvaziljevicu" da prestane dijeliti hrvatski narod
OŠTRA RETORIKA
Miletić prozvao "kvaziljevicu zadojenu jugoslavenskim nacionalizmom": "Nikad se nećemo odreći..."
Dirktorica tvrtke uplatila 54.500 eura na lažni račun iz Danske: Policija istražuje slučaj
KRIVI E-MAIL
Lažne fakture iz Danske: Varaždinsko poduzeće oštećeno za 54.500 eura
UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Maloljetnik ušao u policijsku postaju i ubio dvojicu policajaca, građani ga savladali
objavljen video
UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Maloljetnik ušao u policijsku postaju i ubio dvojicu policajaca, svladali ga građani
Državno sudbeno vijeće objavilo novi javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda
DSV u akciji
Objavljen javni poziv za šefa jedne od najvažnijih institucija u Hrvatskoj
O ovome policija šuti godinama: Je li Maddie pregažena i je li ova žena kriva za to?
Još jedna teorija o slučaju Maddie
O ovome policija šuti godinama: Je li Maddie pregažena i je li ova žena kriva za to?
Neidentificirani objekt, vjerojatno dron, srušio se u istočnoj Poljskoj - RMF FM
Sumnjaju na dron
Uzbuna u Europi: Srušio se neidentificiran objekt
Šokantna snimka s drona: Je li ovo dokaz kineske umiješanosti u Putinov rat?
Pogreška inženjera
Ukrajinci pronašli šokantne snimke: Konačno potvrdili tko naoružava Rusiju?
Njemačka se priprema za rat: "Mogli bismo računati na 500 do 600 poginulih dnevno"
Ako stvari postanu ozbiljne
Njemačka se priprema za rat: "Mogli bismo računati na 500 do 600 poginulih dnevno"
Evo koliko će rasti mirovine: "Mizerno je, s tim ne možemo pokriti ni osnovne troškove"
"Sramotno i mizerno"
Dobre vijesti za dio građana: Od danas na račune stižu veće svote, ali preko jednog je teško prijeći
Roditelji u Beču ostavili bebu u kolicima i pobjegli
Šokantan slučaj u Beču
Roditelji ostavili bebu u kolicima i nestali: Policija ih tražila danima
VIDEO Ministar obrane BiH na svadbi pjevao Thompsonov hit: "Preplavile su me uspomene"
Preplavile ga uspomene, kaže
VIDEO Ministar se popeo na stol na svadbi i zapjevao Thompsonov hit
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Neidentificirani objekt, vjerojatno dron, srušio se u istočnoj Poljskoj - RMF FM
Sumnjaju na dron
Uzbuna u Europi: Srušio se neidentificiran objekt
Šokantna snimka s drona: Je li ovo dokaz kineske umiješanosti u Putinov rat?
Pogreška inženjera
Ukrajinci pronašli šokantne snimke: Konačno potvrdili tko naoružava Rusiju?
Roditelji u Beču ostavili bebu u kolicima i pobjegli
Šokantan slučaj u Beču
Roditelji ostavili bebu u kolicima i nestali: Policija ih tražila danima
show
Muškarac preskočio ogradu na koncertu Maje Šuput
malo se pretjeralo
Majino vruće kaubojsko izdanje palo je u drugi plan zbog hitre reakcije zaštitara!
Lovro Škopljanac, sin Jadranke Kosor, snimljen na zagrebačkoj špici
jako su bliski
Znate li čiji je ovo sin? Mama mu je nekoć bila najmoćnija političarka u Hrvatskoj
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
zdravlje
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Nutricionisti preporučuju
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
zabava
Pogledajte prizor koji je zaustavio prolaznike: Je li ovo najčudnija šetnja psa koju ste ikad vidjeli?
IZNENAĐENI?
Pogledajte prizor koji je zaustavio prolaznike: Je li ovo najčudnija šetnja psa koju ste ikad vidjeli?
Koliko vas pamćenje zapravo služi? Okušajte se u ovom kvizu i dokažite da ste sveznalica
IZAZOV!
Koliko vas pamćenje zapravo služi? Okušajte se u ovom kvizu i dokažite da ste sveznalica
Htio pomoći životinji pa slučajno napravio kobnu grešku, rezultati su zastrašujući
Jao...
Htio pomoći životinji pa slučajno napravio kobnu grešku, rezultati su zastrašujući
tech
Upozorenje na malware koji, ako pregledavate pornografiju, može vaše živote pretvoriti u pakao
Ostvarenje noćne more
Ako pregledavate pornografiju, ovo vam može život pretvoriti u pakao
HZZO upozorio: Dobijete li ovakvu SMS poruku, odmah ju obrišite!
Nova prijevara
HZZO upozorio: Dobijete li ovakvu SMS poruku, odmah ju obrišite!
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
sport
Stošić se oglasio nakon incidenta kojeg je zakuhao njegov trener: Evo što je poručio Mirku
Jedino ispravno
Stošić se oglasio nakon incidenta kojeg je zakuhao njegov trener: Evo što je poručio Mirku
Rasulo u Crnoj Gori uoči dolaska u Hrvatsku, navijači poslali poruku: "Ispričajte se ili..."
"Bitka svim sredstvima"
Rasulo u Crnoj Gori uoči dolaska u Hrvatsku, navijači poslali poruku: "Ispričajte se ili..."
Transfer-bomba za kraj prijelaznog roka: U regiju stigao čovjek od 30 milijuna eura
KAKAV POTPIS
Transfer-bomba za kraj prijelaznog roka: U regiju stigao čovjek od 30 milijuna eura
tv
Daleki grad: ANKETA: Što mislite o posljednjoj epizodi serije "Daleki grad"?
DALEKI GRAD
ANKETA: Što mislite o posljednjoj epizodi serije "Daleki grad"?
Saznajte što donosi finalni tjedan serije "Leyla"!
LEYLA
Saznajte što donosi finalni tjedan serije "Leyla"!
Skrivena sudbina: Došla je u njezin dom i ispričala stvari koje su zadale novu bol
Skrivena sudbina
Došla je u njezin dom i ispričala stvari koje su zadale novu bol
putovanja
Pesto, uspinjače i nezaboravne panorame: Najpodcjenjeniji talijanski grad koji nas je osvojio na prvu
Genova u sjeni drugih
Pesto, uspinjače i nezaboravne panorame: Najpodcjenjeniji talijanski grad koji nas je osvojio na prvu
Čarobna šumska kuća: Gdje vrijeme teče sporije, priroda miriše intenzivnije, a stres – ne postoji
Forest House Niko
Čarobna šumska kuća: Gdje vrijeme teče sporije, priroda miriše intenzivnije, a stres – ne postoji
"Nasukan" na stijeni: Kruzer dug 165 metara u Južnoj Koreji o kojem se i dalje priča
(Ne)vjerojatni prizor
"Nasukan" na stijeni: Kruzer dug 165 metara u Južnoj Koreji o kojem se i dalje priča
novac
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Kako Mate Rimac vidi budućnost? "Većina ljudi neće posjedovati automobile"
Vizionar
Kako Mate Rimac vidi budućnost? "Većina ljudi neće posjedovati automobile"
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
Po mirnom moru
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
lifestyle
Olja Vori u Rohe haljini i Chanel salonkama
TOP!
Haljina Olje Vori je divna, a njezine salonke proglasili ste najljepšima na svijetu
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Recept za noklice za varivo
Za fino varivo
Pročitajte najbolji recept za domaće noklice, točno onakve kakve trebaju biti
sve
Stošić se oglasio nakon incidenta kojeg je zakuhao njegov trener: Evo što je poručio Mirku
Jedino ispravno
Stošić se oglasio nakon incidenta kojeg je zakuhao njegov trener: Evo što je poručio Mirku
Rasulo u Crnoj Gori uoči dolaska u Hrvatsku, navijači poslali poruku: "Ispričajte se ili..."
"Bitka svim sredstvima"
Rasulo u Crnoj Gori uoči dolaska u Hrvatsku, navijači poslali poruku: "Ispričajte se ili..."
Transfer-bomba za kraj prijelaznog roka: U regiju stigao čovjek od 30 milijuna eura
KAKAV POTPIS
Transfer-bomba za kraj prijelaznog roka: U regiju stigao čovjek od 30 milijuna eura
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene