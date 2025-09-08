UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Maloljetnik ušao u policijsku postaju i ubio dvojicu policajaca, svladali ga građani

U turskom gradu Izmiru jutros je došlo do teškog napada na policijsku postaju. Dvojica policajaca su ubijena, dok su dvojica ozlijeđena.

Napad se dogodio oko 8:30 sati u četvrti Balçova, kada je šesnaestogodišnji učenik trećeg razreda srednje škole, identificiran kao Eren Bigül, stigao pred policijsku postaju Salih İşgören naoružan sačmaricom te zapucao.

Napadač je nakon pucnjave pokušao pobjeći, no građani su ga svladali u dramatičnoj akciji – najprije je pogođen, a zatim ga je jedan prolaznik udario stolicom, što je omogućilo okupljenima da ga obore na tlo i predaju policiji.

Snimka uhićenja ubrzo se proširila društvenim mrežama u Turskoj.

BREAKING: 16-year-old gunman attacks police station in western province of Izmir in Turkey, killing 2 police officers. Video shows moment suspect was shot. pic.twitter.com/OT0x1Ydtfd — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 8, 2025

Ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya potvrdio je da je napadač priveden, dok je ministar pravosuđa Yılmaz Tunç priopćio kako je Državno odvjetništvo u Izmiru otvorilo detaljnu istragu o ovom događaju, prenosi NTV.

Razlozi zbog kojih je maloljetnik počinio napad još uvijek nisu poznati, a turska je javnost ostala zatečena činjenicom da je riječ o učeniku srednje škole koji je oružje donio iz vlastitog doma.