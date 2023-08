Uznemirujuće upozorenje znanstvenika: Za dvije godine mogao bi početi kolaps, očekujte katastrofalne posljedice

Od ranije je poznato da oceanske struje slabe te su trenutno najslabije u posljednjih 1600 godina zbog globalnog zagrijavanja, a istraživači su uočili upozoravajuće znakove prekretnice 2021. godine.

Nova analiza procjenjuje vremenski okvir za potpuni kolaps između 2025. i 2095. godine, sa središnjom procjenom 2050. ako se globalne emisije ugljika ne smanje. Dokazi iz prošlih urušavanja struja pokazuju promjene temperature od 10 stupnjeva Celzijusa u nekoliko desetljeća, iako su se one dogodile tijekom ledenih doba.

Znanstvenici se slažu kako je mogućnost kolapsa AMOC-a izuzetno zabrinjavajuća i da bi trebala potaknuti brzo smanjenje emisije ugljika. AMOC nosi toplu oceansku vodu prema sjeveru i prema sjevernom polu gdje se hladi i tone, pokrećući atlantske struje. Ali dotok svježe vode iz ubrzanog topljenja grenlandske ledene kape i drugih izvora sve više guši te struje.

Kolaps sustava oceanskih struja imao bi katastrofalne posljedice diljem svijeta te bi ozbiljno poremetio kiše o kojima milijarde ljudi ovise za hranu u Indiji, Južnoj Americi i zapadnoj Africi. To bi povećalo broj oluja i snizilo temperature u Europi te dovelo do podizanja razine mora na istočnoj obali Sjeverne Amerike. Također bi dodatno ugrozio amazonsku prašumu i antarktičke ledene ploče, piše The Guardian.

"Mislim da bismo trebali biti jako zabrinuti", rekao je profesor Peter Ditlevsen sa Sveučilišta u Kopenhagenu u Danskoj, koji je vodio novu studiju. "Ovo bi bila vrlo, vrlo velika promjena. AMOC se nije gasio 12 000 godina".

Istraživanja 2022. godine pokazala su da je pet opasnih prijelomnih točaka možda već prijeđeno zbog globalnog zagrijavanja od 1,1 stupanj do danas, uključujući zatvaranje AMOC-a, urušavanje grenlandske ledene kape i naglo topljenje permafrosta bogatog ugljikom.

Ilustracija (Foto: Getty Images)

Analiza najnovijeg istraživanja temelji se na porastu emisija stakleničkih plinova. Ako emisije zaista počnu padati, kao što je predviđeno trenutnim klimatskim politikama, tada će svijet imati više vremena da pokuša održati globalnu temperaturu ispod AMOC kritične točke.