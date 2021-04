Potresne snimke kamera s policijskih odora otkrile su nove detalje o posljednjim minutama života Afroamerikanca Georgea Floyda. Porota je na suđenju mogla čuti kako Floyd policajce, među kojima i optuženog Dereka Chauvina, moli da ga puste.

Na suđenju za ubojstvo bivšem policajcu Dereku Chauvinu koje je počelo u ponedjeljak u Minneapolisu objavljene su uznemirujuće snimke privođenja i smrti Georgea Floyda. Suđenje je krenulo deset mjeseci nakon smrti Floyda prilikom uhićenja i događaja koji je izazvao masovne prosvjede protiv policijskog nasilja.

Chauvin je suočen s optužbom za ubojstvo drugog stupnja, kaznenim djelom koje nosi do četrdeset godina zatvora te optužbom za ubojstvo trećeg stupnja s kaznom od 26 godina zatvora kao i optužbom za ubojstvo iz nehaja, zbog čega može dobiti još dodatnih deset godina zatvora.

"Pokaži mi drugu ruku. Obje ruke. Pokaži je... ruke odmah“. „Želim leći na tlo! Želim leći na tlo!“. Tako je započelo privođenje afroamerikanca Georgea Floyda u svibnju prošle godine u Minneapolisu.

Dvojica policajaca izvukla su ga iz njegova automobila dok je dolazilo pojačanje, a to su bili Derek Chauvin i njegov partner. Svjedok koji je to sve gledao s nekoliko metara udaljenosti, rasplakao se u sudnici dok je gledao snimke. Došlo je do naguravanja između Floyda i policajaca, a on se opirao.

Kada su ga spustili na tlo, Chauvin mu je koljenom pritisnuo vrat. Trajalo je to oko devet i pol minuta. Floyd je u međuvremenu preminuo.

"Čuo sam ga kako ih pokušava pitati da mu dopuste da ustane kako bi mogao disati. Čak sam i ja rekao policajcu - čovjek ne može disati. Oni su mi rekli - ako i dalje priča, onda može disati“, svjedočio je Charles McMillan na suđenju.

U sudnici je prikazana i snimka nadzorne kamere iz obližnje trgovine. Prodavač koji je pozvao policiju jer mu je Floyd kutiju cigareta platio s lažnom novčanicom od 20 dolara, kaže da je Floyd djelovao neobično, ali prijateljski.

Chauvinova obrana pokušava dokazati da je Floyd preminuo zbog predoziranja i narušenog zdravlja, a ne zato što su policajci koristili silu, za koju odvjetnik kaže da je bila opravdana.

