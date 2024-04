Užas u Londonu: Zabio se u kuću pa počeo napadati ljude mačetom, više osoba je ozlijeđeno

U utorak rano ujutro muškarac se automobilom zabio u jednu kuću, nakon čega je počeo napadati ljude koji su čekali metro na stanici na sjeveroistoku Londona.

Muškarac je ljude napadao mačetom, a u napadu je ozlijeđeno više ljudi i dvoje policajaca. Napadača su uhitili.

Gradonačelnik Londona Sadiq Khan kaže da je shrvan jutrošnjim napadom u Hainaultu te poručio da će biti dodatnih patrola u tom području.

“Policajci i hitne službe pokazali su najbolje od našeg grada”, rekao je, piše Sky News.

Svjedok incidenta u Hainaultu rekao je da je čuo vrištanje oko 7 ujutro prije nego što je vidio čovjeka odjevenog u žutu odjeću kako preskače ogradi.

4 people severely slashed, cut & stabbed up in Hainault North East London.



Here is footage of the attacker with a machete who looks European but may not be.



