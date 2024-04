Nova akcija europskih tužitelja: Zbog milijunske prijevare uhićene tri osobe

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv tri osobe i jedne tvrtke osumnjičene za subvencijsku prijevaru i krivotvorenje dokumenata kako bi dobili bespovratna sredstva od približno 2,5 eura milijuna za sanaciju posljedica potresa, financirano iz Fonda solidarnosti EU (EUSF).

Svi osumnjičenici uhićeni su u ponedjeljak na zahtjev EPPO-a.

Navodno je u razdoblju od siječnja 2022. do listopada 2023. jedan od osumnjičenika – inače vlasnik tvrtke koja se istražuje – počinio subvencijsku prijevaru i krivotvorenje isprava. Prema dokazima, on se u ime svoje tvrtke prijavio na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH. Svrha projekta bila je obnova energetske infrastrukture, elektrana, energetskih sustava i povezanih zgrada oštećenih u potresima koji su pogodili Sisačko-moslavačku županiju u Hrvatskoj 28. i 29. prosinca 2020. godine.

Da bi prijava bila uspješna, vlasnik tvrtke trebao je dostaviti nalaze i mišljenja o oštećenjima elektroenergetske infrastrukture u vlasništvu tvrtke. Trebalo je osigurati dokaz o ispitivanju srednjenaponskog kabela i općenito je bilo važno pokazati da je potres izazvao štetu.

Prema istrazi, vlasnik tvrtke dogovorio je krivotvorenje tražene dokumentacije, što se navodno dogodilo uz podršku još dvojice osumnjičenika – sudskog vještaka građevinske struke i ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Vjeruje se da su lažno iskazali da je u potresu oštećena elektroenergetska infrastruktura te da je sudski vještak građevinske struke neopravdano povećao trošak obnove postojeće elektroenergetske mreže.

Prema dokazima, vlasnik tvrtke priložio je krivotvorenu dokumentaciju kao prilog svojoj prijavi hrvatskom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, koje mu je odobrilo približno 2,5 milijuna eura iz EUSF-a – od čega je približno 1,7 milijuna eura isplaćeno njegovoj tvrtki za troškove koji su zapravo bili neprihvatljivi.

Radi osiguranja protupravno stečene imovinske koristi, EPPO je sucu istrage predložio blokadu imovine i novčanih sredstava na računu osumnjičene tvrtke.

Predistražne radnje provedene su u suradnji s Policijskim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (PNUSKOK) i Samostalnim sektorom financijskih istraga Porezne uprave RH.

EPPO je neovisni ured javnog tužiteljstva Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i donošenje presuda protiv financijskih interesa EU-a.

Priopćenje policije

O cijelom slučaju oglasila i policija priopćenjem, koje prenosimo u cijelosti:

"Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - SSKOK Zagreb, dovršili su kriminalističko istraživanje nad tri muškarca i to nad 64-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih dijela Subvencijska prijava i Krivotvorenje isprave te nad 65-godinjakom i 69-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Krivotvorenja isprave i pomaganja u počinjenju Subvencijske prijevare.

Sumnja se da je 64-godišnjak, od siječnja 2022. do listopada 2023. godine, aplicirao na natječaj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pod naslovom "Vraćanje u uporabljivo stanje kroz zamjenu energetske infrastrukture, energetskih, postrojenja i energetskih sustava u području proizvodnje električne energije" i to za drugo poduzeće koje je u vlasništvu trgovačkog društva u kojem je on odgovorna osoba, a sve u cilju ostvarivanja nepripadne imovinske koristi. Navedeno je činio iako je bio svjestan da poduzeće ne ispunjava formalne uvjete natječaja za ostvarivanje bespovratne potpore velikih razmjera financirane iz Fonda Solidarnosti Europske unije, to jest da infrastruktura poduzeća nije oštećena u seriji potresa iz prosinca 2020. godine, čijoj su sanaciji ili poboljšanja i modernizacije infrastrukture i namijenjena novčana sredstva.



Vodeći se ostvarivanjem nepripadne imovinske koristi, 64-godišnjak je angažirao ostalu dvojicu osumnjičenika da svaki iz svoga djelokruga rada - struke (sudski vještak za graditeljstvo i ovlašteni inženjer elektrotehnike) sačine krivotvorenu dokumentaciju koja bi zadovoljavala uvjete natječaja, a na što su isti pristali.



Odlučivši pomoći 64-godinjaku, unatoč svjesnosti da nisu nastala oštećenja na elektroenergetskoj mreži, ostala dva osumnjičenika su sačinila dokumentaciju koja lažno prikazuje činjenično stanje, oštećenja kao i same troškove sanacije (4.282.752,67 eura) koji uvelike premašuju troškove poboljšanja i modernizacije infrastrukture u vidu postavljanja novih solarnih panela s akumulatorskim baterijama na teret Fonda Solidarnosti Europske unije (2.551.595,99 eura)



Prvoosumnjičeni je prijavu i popratnu dokumentaciju dostavio nadležnom ministarstvu čiji su djelatnici povjerovali u istinitost sadržaja prijave i njenih priloga te su prijavu ocijenili prihvatljivom, slijedom čega je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sa trgovačkim društvom sklopilo Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda.



Nakon sklapanja ugovora, osumnjičeni 64-godišnjak je podnio dva zahtjeva za isplatu potpore u ukupnom iznosu od 2.202.062,58 eura te mu je ukupno isplaćeno 1.758.030,14 eura, dok je ostatak trebao biti isplaćen po obavljanju svih potrebnih provjera.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena Uredu europskog javnog tužitelja u Republici Hrvatskoj".