Imate sve za roštilj? Pogledajte kako trgovine i šoping-centri rade na Praznik rada

Praznik rada ove godine pada na sredinu tjedna - u srijedu, a mi smo provjerili koje trgovine i šoping-centri rade 1. svibnja.

Konzum

Svega nekoliko Konzumovih trgovina bit će otvoreno na Praznik rada. Najviše će iz biti otvoreno u Istri, njih deset te po jedna na Rabu, u Šibeniku, Rogoznici, Dubrovniku i Zagrebu. Koja je vama najbliža trgovina otvorena, pogledajte na interaktivnoj karti.

Lidl

Lidlove trgovine 1. svibnja ostat će zatvorene.

Plodine

Trgovine Plodina neće raditi 1. svibnja.

Spar i Interspar

Poslovnice Spara i Interspara za praznik bit će zatvorene.

Eurospin

Eurospin neće raditi na Praznik rada.

Kaufland

Kauflandove trgovine ove srijede bit će zatvorene.

Studenac

Radno vrijeme Studenca za Praznik rada možete provjeriti OVDJE.

KTC

Sve trgovine KTC-a bit će zatvorene.

Tommy

Trgovine Tommy neće raditi 1. svibnja.

Pevex

Niti Pevexove trgovine neće biti otvorene na Praznik rada.

Radno vrijeme šoping-centara

Ikea

Trgovački centri Ikee neće raditi 1. svibnja.

Arena Centar Zagreb

Na Praznik rada trgovine Arena Centra neće raditi, no bit će otvoreni pojedini restorani i kafići. Popis pogledajte OVDJE.

Avenue Mall

Za Praznik rada trgovine u Avenue Mallu neće raditi. Popis restorana, kafića i kina s njihovim radnim vremenima možete pogledati OVDJE.

City Centar West i East i Split

1. svibnja sve trgovine City Centra bit će zatvorene.

Z centar Zagreb

1. svibnja restorani, kafići, Hall of Game, Z House of Beauty, automat klub i Adventure Mini golf radit će prema redovnom radnom vremenu. CineStar po rasporedu prikazivanja filmova, MiniPolis od 10 do 20h, dok trgovine i Chix Threading bar neće raditi.

King Cross, Tower Centar Rijeka, Mall Osijek i Mall of Split

Šoping-centri King Cross, Tower Centar, Mall Osijek i Mall of Split neće raditi na praznik rada.

