VIDEO Buktinja progutala zgradu u Johannesburgu: Najmanje 52 osobe poginule, traga se za ostalima

U najvećem gradu Južnoafričke Republike, Johannesburgu, izbio je požar koji je progutao višekatnicu. Najmanje je 52 osobe su poginule.

Hitne službe poručile su da su još 43 osobe ozlijeđene u požaru koji je izbio u četvrtak.

Glasnogovornik hitnih službi Robert Mulaudzi rekao je da je u tijeku potraga za ljudima koji su bili u zgradi. Istaknuo je kako bi broj mrtvih mogao rasti. Priopćio je kako je među poginulima i jedno dijete.

At least 38 people were killed and more than 25 injured in a #fire that broke out in a five-storey building in central #Johannesburg , #SouthAfrica #Emergency #accident pic.twitter.com/HU07bo5jGt

Pročitajte i ovo Još dva mjeseca? Nova generacija koja nam pije krv: "Bome grizu dosta. Postaju nepodnošljivi"

At least 20 people have died in a fire that occurred in a five story building at the Corner of Alberts and Delvers street in the Johannesburg CBD.. over 40 people have been injured.



This is a developing story @TimesLIVE pic.twitter.com/MxMtWBlFmE