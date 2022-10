Zbog jakih kiša urušilo se dio napuljskog groblja. Neki mrtvački sanduci su porušeni, a dio njih je zbog nevremena i otvoren.

Jake kiše koje su početkom tjedna pogodile jug Italije u ponedjeljak su prouzrokovale urušavanje jednog dijela napuljskog groblja Poggioreale. Talijanski mediji objavili su fotografije na kojima se vidi da su neki mrtvački sanduci porušeni, a dio njih je i otvoren.

Extraordinary photo shows coffins dangling, after collapse of cemetery in #Naples. Deceased are buried in niches of collapsed marble building. It has highlighted neglect & corruption of an industry captured by profiteers. It is the 2nd such collapse.

(pic: Cyro Fusco, EPA) #Italy pic.twitter.com/SmX5iddBIw