Najmanje deset ljudi, među kojima dijete, poginulo je pri urušavanju stambene zgrade u gradu Alepu u ratom razorenoj Siriji, izvijestila je sirijska nevladina udruga u nedjelju.

Peterokatnica se urušila noću na nedjelju u kurdskoj četvrti Sheikh Maqsoud u gradu Alepu na sjeveru Sirije, objavio je Sirijski opservatorij za ljudska prava (SOHR).

Najmanje 30 ljudi živjelo je u zgradi i vjeruje se da je većina zarobljena pod ruševinama, navodi SOHR.

Spasilačke ekipe izvukle su petnaestogodišnjeg dječaka živog, a potraga za preživjelima nastavlja se, navodi udruga koja ima sjedište u Velikoj Britaniji.

Sirijske vlasti još nisu objavile nikakav službeni komentar o izvješću.

The collapse of a 5-storey building in the Kurdish-majority neighborhood of Sheikh Maqsoud in Aleppo..According to the information, there were 7 families, numbering at least 30 people, stuck under the rubble..Rescue teams are trying to pull them out from under the rubble.. pic.twitter.com/AaBKJyHm3k