Na Nacionalni dan djeteta organiziran je prelet helikoptera tajlandske mornarice koji je trebao podijeliti cvijeće i slatkiše, ali helikopter je izazvao urušavanje krova.

Petero djece i troje odraslih ozlijeđeno je u subotu na Tajlandu kada je helikopter koji je nadlijetao dječju zabavu izazvao urušavanje krova stadiona.

Helikopter tajlandske mornarice letio je nisko kako bi podijelio cvijeće i slatkiše za djecu koja su slavila Nacionalni dan djeteta, ali je helikopter uzrokovao urušavanje krova od čelika i platna.

Bangkok Post izvijestio je da je lokalni općinski ured zatražio od mornaričkog zapovjedništva da organizira prelet. Gradonačelnik Tha Changa Tawatchai Chantakit rekao je na poslijepodnevnoj konferenciji za novinare da će općina u potpunosti nadoknaditi štetu ozlijeđenima, piše Daily Mail.

