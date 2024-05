VIDEO Čuli su glasnu buku i onda se otvorila rupa: Urušila se autocesta na jugu Kine, 36 ljudi poginulo

Urušavanje dionice autoceste u kineskoj pokrajini Guangdong uzrokovalo je pad više vozila pri čemu je poginulo 36 ljudi dok je ozlijeđeno još 30, izvijestili su državni mediji u četvrtak dok milijuni Kineza putuju na prvomajskim praznicima.

Pročitajte i ovo urnebesni odgovori Koliko građani znaju o izborima 9. lipnja? "On se fino uhljebio u Europskom parlamentu"

Pročitajte i ovo Poplave u Keniji Voda i blato odnijeli 180 života, deseci ljudi nestali, priče preživjelih su pretužne: "Beba je plakala neko vrijeme, ali nisam ih mogao pronaći"

Do urušavanja, izazvanog jakom kišom, došlo je u srijedu oko 2.10 ujutro na autocesti Meizhou-Dabu, izvijestila je novinska agencija Xinhua, dodajući da je urušeni dio bio dugačak 17,9 metara i da je prouzročio pad 23 vozila.

Pročitajte i ovo Pregovori još traju Pregovori Plenkovića i Domovinskog pokreta u slijepoj ulici, HDZ žestoko po Milanoviću: "Komično je pratiti kako se koprca"

🤯🇨🇳#China. On #May1 a road collapse occurred in Meizhou, Guangdong Province, China, after days of heavy #rain, causing cars to fall and burst into flames



🌎How are you going to survive?



#b0105 #CSKvsPBKS #ColumbiaUniversity #1erMai #MayDay #LabourDay #ZintleZeeMofokeng pic.twitter.com/TOwScXMNGe