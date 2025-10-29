Obavijesti Foto Video Pretražite
Zastrašujući prizori nakon Melisse, najjačeg uragana otkad postoje mjerenja! Premijer objavio snimku iz zraka

29. listopada 2025.
Uragan Melissa izazvao je razaranje na Jamajci - 13
Uragan Melissa izazvao je razaranje na Jamajci - 13 Foto: AFP
Uragan Melissa sada je oluja prve kategorije, s maksimalnom brzinom vjetra od 145 km/h. Očekuje se da će se u sljedećih nekoliko sati kretati preko jugoistoka ili središnjih Bahama, a zatim bi se trebao preseliti na zapad Bermuda.
  1. Antroplozi iskapaju ljudske ostatke, ilustracija
    Tragovi lijekova i "droga"

    Jezivo otkriće ispod bolnice! Otkrili kosti 10.000 pacijenata
  2. Ștefania Szabo
    Kolege odali počast

    Ravnateljica bolnice pronađena mrtva, istražuju se uzroci smrti: "Posljednji pregled bio je oko ponoći..."
  3. Dragutin Berghofer - 5 2:59 5
    svjedočenje o hororu

    Dragutin je preživio Ovčaru i posljednji vidio Nicoliera: "Pitao je - 'Gdje je Francuz?!', a onda ga počeo tući..."
