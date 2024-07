VIDEO Zastrašujući snimci oluje iz svemira: Razorni uragan s udarima vjetra do 250 kilometara na sat sravnio otok

Najmanje šestero ljudi je poginulo u naletu uragana Beryl na jugoistočni dio Kariba. U ponedjeljak navečer Nacionalni centar za uragane proglasio je ovu oluju uraganom kategorije 5. što se koristi za stalne vjetrove brže od 250 kilometara na sat.

U samo nekoliko minuta Beryl je prošao kroz Grenadu i pritom uništio brojne zgrade, prekinuo struju i telefonsku žicu gotovo svim stanovnicima otoka. Slično je prošla i susjedna otočna država Sveti Vincent i Grenadini u kojima je najmanje jedna osoba poginula, a dijelovi otoka su bez struje i vode, uključujući i bolnicu.

"U pola sata Carriacou je sravnjen s zemljom", rekao je premijer Grenade Dickon Mitchell u ponedjeljak.

Iako se predviđalo da će početi gubiti na snazi, izgleda da se intenzitet oluje Beryl neće smanjiti dok ne prođe obale Jamajke u srijedu kao i Kajmanskih otoka te meksičkog poluotoka Yucatana u četvrtak.

1110 AM AST Jul 1: The eye of #Beryl has made landfall on Carriacou Island at 1110 AM AST. Data from @53rdWRS indicate that Beryl's maximum sustained winds have increased to 150 mph. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for the latest information. pic.twitter.com/fMHoZOxWBu

Građanima ovog područja savjetuje se da se sklone u svoje kuće i podrume za vrijeme oluje te da se pripreme za eventualnu evakuaciju, prenosi AP.

"Apeliram na sve Jamajčane da uragan shvate kao ozbiljnu prijetnju", rekao je premijer Jamajke Andrew Holness u javnom obraćanju u ponedjeljak navečer te nadodao kako nije vrijeme za paniku.

Ovaj uragan nastavlja rušiti rekorde, ponajprije zbog svojeg iznimno ranog početka. Sezona uragana inače počinje krajem srpnja i početkom kolovoza. Tijekom noći s ponedjeljka na utorak Beryl je postao najranija oluja u koja se razvila u uragan kategorije 5 u Atlantiku i druga u povijesti koja je nastala u srpnju. Jačanje ove oluje može se objasniti neobično toplim oceanskim vodama na koje utječe zagađivanje fosilnim gorivima.

⚠️History is being made!

🌀Hurricane #Beryl is the earliest cat. 5 hurricane on record in the Atlantic. The hurricane is currently in the Caribbean Sea and will approach the coast of #Jamaica in the coming days.



The hurricane poses an extreme danger to anyone, anything in its… pic.twitter.com/ozE75l4S7w