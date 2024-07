Slijedi li nam period stabilnog vremena? Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Ovo je razdoblje godine kad u atmosferi ima najviše toplinske energije pa su prodori vlažnog zraka dodatno gorivo i okidač za stvaranje olujnih nepogoda. Frontalni poremećaj, s kojim je u ponedjeljak kod nas bilo olujnih oblaka velikih energija, u srijedu će odmaknuti prema Crnom moru. Iza njega će, uglavnom iznad sjevernog dijela zemlje, do vikenda povremeno stizati malo vlažniji zrak zbog čega će ponegdje biti kratkotrajnih oborina. Za vikend prolazna stabilizacija vremena.

U srijedu u prvom dijelu dana većinom promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će još biti malo kiše ili pljuska koji u noći i ujutro u Istri mogu biti izraženiji. Najviše sunca bit će u Dalmaciji. U unutrašnjosti vjetar slab do umjeren, a na Jadranu vjetrovito uz umjereni i jaku, na udare i olujnu buru. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 10 do 15, na moru od 18 do 22 Celzijeva stupnja.

Pročitajte i ovo sanacija mjesta nakon nevremena Prizori kataklizme stižu s istoka Hrvatske! Na području Bošnjaka dvoje ozlijeđenih, mještani očajni: "Nisam to nikada doživio"

Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj još može biti malo kiše ili ponekog pljuska osobito na sjeveru zemlje i uz granicu sa Slovenijom. Vjetar ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura od 23 do 25 stupnjeva. U istočnim predjelima djelomice sunčano, a ponegdje uz jači razvoj oblaka još može biti kratkotrajnog pljuska. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura 24 ili 25 stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, još ponegdje uz malo kiše ili pokojeg pljuska. Vjetar u gorju slab do umjeren. Na Jadranu bura će oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak, osobito uz zapadnu obalu Istre. U gorskom području svježije, uz temperaturu od 18 do 21, a na Jadranu od 23 do 27 stupnjeva. U Dalmaciji većinom djelomice sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti i na krajnjem jugu još može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Bura će postupno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.

Ljetna temperatura uvjerljivo se ogleda u temperaturi mora koja je od 25 do 28 stupnjeva. U četvrtak u unutrašnjosti još će mjestimice biti malo kiše ili ponekog pljuska i grmljavine. Zatim pretežno sunčano, premda uglavnom u petak još ne posve stabilno - kad još ponegdje može biti kratkotrajnog pljuska. Najviše sunca i ponovno ljetne topline - u subotu. Na Jadranu većinom sunčano, osobito u subotu kad će biti i najtoplije. Jedino još u četvrtak na sjevernom Jadranu može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Vjetar u početku umjeren sjeverozapadni, a od petka jugozapadnjak i jugo. Za vikend će, dakle, posvuda prevladavati sunčano uz daljnji porast temperature i povrat ljetnih vrućina.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.