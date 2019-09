Bahami se suočavaju s vjetrovima najsnažnijeg uragana Doriana, priopćio je Nacionalni centar za uragane (NHC).

Uragan Dorian stigao je na Elbow Cay na Bahamskim otocima oko 12:40 po lokalnom vremenu, javlja Nacionalni centar za uragane. Uragan Dorian je uragan kategorije 5 s vjetrovima brzine od 250 km/h.

"Ovo je situacija opasna po život. Stanovnici tamo trebaju se odmah skloniti. Ne ulazite u oko uragana ako prođe iznad vaše lokacije", upozorovaju iz Centra.

