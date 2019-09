Uragan Dorian ojačao je na 5. kategoriju, njegovi vjetrovi su dostigli brzinu od 250 km/h.

Američki Nacionalni centar za uragane poslao je upozorenje na uragan Dorian koji prijeti Floridi i stiže na Bahame s vjetrovima brzine od 250 km/h. Ta brzina vjetra uragan Dorian svrstava u najvišu i najopasniju kategoriju na Saffir-Simpson ljestvici vjetrova.

NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT

Dorian donosi katastrofalnu štetu, kreće se prema Bahamima i tijekom dana će doći do njih. Iako se tijekom dana očekuju manje promjene u brzini vjetrova, meteorolozi najavljuju da će Dorian i dalje ostati vrlo razarajuć. Oko uragana prijeći će preko Abaco otoka na Bahamima, piše CNN.

"Zamislite da ste tamo dok čudovište prolazi iznad. Pomolite se za sigurnost građana. Bit će to fizički i psihičko vrlo iscrpljujuća dva dana. Prijatelji na Bahamima, zaštitite se na sve moguće načine. Bit će ovo najgore što ste ikad vidjeli", napisao je meteorolog Jeff Berardelli na Twitteru.

Imagine being on the Abaco’s or Grand Bahama Island with that monster approaching. Praying for everyone’s safety. It’s going to be a physically and emotionally exhausting 2 days. #Bahamas friends take every precaution you can. This is likely the worst you’ve ever seen. #Dorian pic.twitter.com/gr1g8DzNq0