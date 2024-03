Trinaest godina nakon potresa objavljene slike iz unutrašnjosti nuklearne elektrane

Operater nuklearne elektrane u Fukushimi TEPCO objavio je 12 slika oštećene unutrašnjosti elektrane. Na slikama, snimljenim dronovima, vidljiva je izmještena kontrolna oprema i razbacani materijali.

Radi se o prvim snimkama unutrašnjosti glavne konstrukcijske potpore u najteže pogođenom primarnom spremniku reaktora broj 1, području izravno ispod jezgre reaktora, koji je nastradao tijekom tsunamija i potresa 2011.

Snimke prikazuju objekte različitih oblika i veličina kako se njišu, kao i da dijelovi mehanizma koji kontrolira nuklearnu lančanu reakciju i druga oprema pričvršćena na jezgru nisu na svome mjestu.

Dužnosnici TEPCO-a na temelju fotografija nisu mogli razlučiti pravu narav visećih nakupina jer kamere postavljene na dronovima nisu mogle zabilježiti i stupanj radijacije. Ipak, zadovoljni su jer smatraju da će snimke pomoći u razvijanju još bolje opreme za istraživanje elektrane.

Do ovog teško dostupnog dijela elektrane upravitelji su dugo pokušavali doprijeti, a prijašnji pokušaji da do tamo stignu roboti bili su neuspješni, piše CBS.

Oko 800 tona visoko radioaktivnog otopljenog nuklearnog goriva i dalje se nalazi unutar tri oštećena reaktora dok TEPCO nastoji otkriti njihov položaj i stanje kakobi ih mogao ukloniti.

No s obzirom na to da je velik dio unutrašnjosti reaktora još uvijek neistražen, neki smatraju da su vlada i TEPCO bili preoptimistični kada su si zadali rok od 30 do 40 godina za čišćenje elektrane.