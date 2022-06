Grad Foshan na jugu Kine našao se na udaru tornada. Iako je trajao samo jednu minutu, oštećene su brojne zgrade, vozila i prometna infrastruktura.

Snažan tornado pogodio je grad Foshan na jugu Kine. Kineska državna televizija CCTV objavila je snimke na kojima se vidi kako tornado trga krovove sa stambenih zgrada kao da su od papira, kao i strujne kablove.

Tamošnji su stanovnici na društvenim mrežama objavili snimke i fotografije na kojima se vide prevrnuti automobili, srušena stabla i električni stupovi.

Significant damage after the Foshan tornado in #Guangdong, #China. Trees & power lines are down in the city’s Nanhai District. Cars were flipped over too. As of now, it’s unclear if they were any injuries or fatalities.



Images from Himalaya News Voices #severewx pic.twitter.com/uf0xvy3Vx7