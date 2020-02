Društvenim se mrežama proširila vijest da je umro Ratko Mladić, ali su i njegov odvjetnik i Mehanizam u Haagu demantirali tu infomaciju.

''Osuđeni ratni zločinac i bivši general Vojske RS Ratko Mladić umro je u zatvoru'', vijest je koja je odjeknula u regiji, ali se pokazala lažnom. Informaciju je na Twitteru objavila ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. Međutim, netko je napravio lažni profil. I šef njezina kabineta poručio je da je vijest lažna te da ministrica uopće ne koristi Twitter.

The President of the International Court of Justice A.A.Yusuf confirms me now the news of the death of war criminal Ratko Mladić.