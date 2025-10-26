Jeste li znali? Prihvaćanje faktora neizvjesnosti ključno je za predviđanje poplava, suša i erozija

Hidrolog Omar Wani sa sveučilišta u New Yorku zagovara novi pristup predviđanju poplava, suša i erozije kroz prihvaćanje neizvjesnosti.

Tradicionalni modeli daju samo jedan odgovor, dok Wani koristi, kao i u vremenskoj prognozi, probabilistički pristup koji nudi raspon mogućih ishoda s pripadajućim vjerojatnostima.

Ova metoda pomaže zajednicama da se bolje pripreme i izbjegnu skupe pogreške. Korištenjem satelitskih podataka rijeke Ucayali u Peruu, njegov tim pokazao je da novi modeli nadmašuju stare, stvarajući karte rizika koje ističu područja sklona poplavama i eroziji.

S klimatskim promjenama, razumijevanje neizvjesnosti postaje ključno. Istraživanja pokazuju da ljudi donose bolje odluke kad su svjesni rizika.