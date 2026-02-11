UZNEMIRUJUĆE Teško ozlijeđen u brutalnom napadu opasne životinje: "Nasrnuo je na mog psa, a onda me glavom pogodio u lice i skočio na mene..."

Jedan umirovljenik u Australiji jedva je izvukao živu glavu uslijed brutalnog napada klokana.

Napad se dogodio kad je muškarac bio u posjetu prijatelju u Victoriji na jugoistoku Australije. U jednom trenutku umirovljenik Col čuo je frenetično lajanje svog sedmogodišnjeg psa. Izašao je iz kuće i kod nasipa u vodi ugledao klokana kako pokušava utopiti njegova ljubimca.

"Klokan ga je pokušavao zgrabiti, pa sam uzeo štap i udario ga", rekao je Col za 3AW.

U tom trenutku tobolčar se povukao, zbog čega je Col pomislio da je opasnost prošla. No kad se okrenuo, ugledao je klokana kako juri prema njemu.

"Izašao je iz vode kao raketa i pogodio me glavom u lice, a zatim me brutalno pretukao. Udarili smo se glavama i kad sam ustao da pobjegnem, on mi je priredio ono što bih opisao kao leteći kružni udarac prema leđima. Skočio je na mene, a njegove gremlinske ruke zgrabile su me za glavu i silovito me izudarale. Cijelo je vrijeme režao", ispričao je Col.

Žestoki susret ubrzo je završio kada je njegov prijatelj zgrabio lopatu i njome prisilio klokana na bijeg prema nasipu, gdje je posljednji put viđen.

Col kaže da je traumatično iskustvo prošlo u trenu i trajalo "samo oko 25 sekundi".

Zbog teških ozljeda - uključujući duboke rane na trbuhu i leđima - morao je provesti šest sati u bolnici.

"Da se nisam okrenuo na trbuh, bio bih u puno gorem stanju. Probio je obje strane trbuha. Ultrazvuk je pokazao da su rane duboke 8 cm", rekao je.

Col vjeruje da ga je odjeća spasila od još težih ozljeda.

"Frustrira to što mi je poderao novu košulju. Imao sam mnogo sreće", rekao je.

Iako je jedva preživio napad, Col je priznao da mu je bilo neugodno što ga je životinja pretukla.

Lokalni stručnjak za suzbijanje štetočina Alex Kristic rekao je lokalnoj radiopostaji da, iako su događaji u kojima sudjeluju klokani poput ovog rijetki, to "nije izvan dosega onoga što su oni sposobni učiniti".

"Morate imati na umu da su to divlje životinje. Prilično su vješti u borbi i tako se etabliraju u skupini", naglasio je.