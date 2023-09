VIDEO Eksplozija u ruskom gradu: Dron se zabio u zgradu obavještajne službe

Ukrajinski dron zabio se u poslovnu zgradu u središtu južnoga ruskog grada Kurska, objavile su u nedjelju ruske vlasti.

List Ukrajinska pravda, pozivajući se na na izvore iz obavještajnih krugova, navodi da je dron pogodio zgradu FSB-a, odnosno ruske Savezne sigurnosne službe.

Posljednjih mjeseci Kijev svakodnevno napada ruske gradove u sklopu ukrajinske protuofenzive koja je započela početkom lipnja.

Kursk se nalazi otprilike 90 kilometara od granice s Ukrajinom.

"U Kursku je ukrajinski dron udario u poslovnu zgradu u centru grada", napisao je guverner Roman Starovojt na Telegramu.

"Pritom je manje oštećen krov zgrade, a na mjesto događaja izašle su hitne službe", rekao je.

Prošli je mjesec ukrajinski dron prouzročio znatnu štetu na željezničkoj postaji u Kursku, pri čemu je ozlijeđeno pet osoba.

