Napreduje li ukrajinska protuofenziva? "Probili su se kroz ruske zmajeve zube"

Napreduje li ukrajinska protuofenziva? Ukrajinski generali kažu da su probili prvu crtu obrane Rusije na jugu.

U velikoj analizi BBC otkriva koliko su ukrajinske snage stvarno napredovale i koji znakovi postoje za daljnje proboje duž crte fronte.

Područje jugoistočno od Zaporižja strateški najvažnije

Ukrajina je započela svoju veliku protuofenzivu početkom lipnja kako bi potisnula ruske snage sa zemlje koju su zauzele. Područje jugoistočno od grada Zaporižja daleko je strateški najvažnije.

Napad u ovom smjeru prema Azovskom moru, ako bude uspješan, mogao bi prekinuti ruske opskrbne linije koje povezuju ruski grad Rostov na Donu s Krimom.

Pročitajte i ovo promjene u trgovinama Kupci trebaju paziti na jednu stvar: Od danas nove cijene za 30 osnovnih proizvoda

Nije bilo puno napretka na ovom frontu, osim u području oko sela Robotine i Verbove u regiji Zaporižja. Naime, ako Ukrajina uspije prekinuti ovu glavnu opskrbnu rutu ruskih snaga, onda će Rusiji biti gotovo nemoguće zadržati svoje goleme snage na Krimu.

Unatoč značajnim preprekama, Ukrajinci su probili ruske obrambene strukture duž južne bojišnice. BBC je provjerio nekoliko video zapisa na društvenim mrežama duž prve crte bojišnice kod Verbove. Međutim, ti upadi ne pokazuju da je Ukrajina uspjela preuzeti kontrolu nad tim područjem.

Naime, do sada se kroz rusku obranu probijalo samo ukrajinsko pješaštvo, ali ne i kolone oklopnih vozila koje uspješno drže kontrolu nad osvojenim područjem.

Što sprječava Ukrajinu da brže napreduje?

Rusija je provela mjesece u jačanju svoje obrane. Gradila je niz isprepletenih prepreka - antitenkovskih rovova, tzv. zmajevih zuba, te bunkera i golemih minskih polja. Svaki od tih elemenata obrambene linije pokriven je topništvom. Takozvani zmajevi zubi su betonske protutenkovske barijere.

Ogromna minska polja usporavaju ukrajinsko napredovanje. O koliko se gustim minskim poljima radi, najbolje govori podatak da je na nekim mjestima postavljeno i do pet mina po kvadratnom metru.

Pročitajte i ovo Traje potraga Izgubio se nevidljivi lovac F-35! Vojska moli građane za pomoć: "Kako ste ga, dovraga, izgubili?!"

Što je sljedeće u protuofenzivi?

Problem koji Ukrajinci sada imaju, rekla je dr. Marina Miron s Odsjeka za ratne studije King's Collegea u Londonu jest osigurati dovoljno veliku rupu u bojišnici koja može primiti velik broj vojnika.

Bojišnica je dinamična i Rusija bi još uvijek mogla preokrenuti ukrajinska postignuća. BBC je geolocirao snimku koja podupire izvješća da su se ruske elitne zračno-desantne snage rasporedile u blizini Verbove. Radi se o potezu kojem je cilj popuniti sve praznine nastale ukrajinskom protuofenzivom.

Pročitajte i ovo objavio DHMZ Pripremite kišobrane: Upaljen žuti meteoalarm, očekuje se promjena vremena

Ruske snage su iscrpljene

Ruske snage vjerojatno demoralizirane nakon tri mjeseca intenzivnih napada. Ako Ukrajina uspije probiti preostalu rusku obranu i doprijeti do grada Tokmaka, to bi ruske željezničke i cestovne rute za opskrbu Krima dovelo u domet njezina topništva. Ako to uspiju, onda bi njihova protuofenziva mogla biti uspješna.

To možda neće okončati rat, koji će se vjerojatno povući duboko u 2024., a možda i dulje - ali bi ozbiljno potkopalo ratne napore Moskve i stavilo Ukrajinu u jaku poziciju kada mirovni pregovori konačno počnu.

Za Kijev sat otkucava. Kišna sezona doći će za nekoliko tjedana, što bi moglo usporiti daljnji napredak. Izvan toga leži neizvjesnost američkih predsjedničkih izbora, gdje bi pobjeda republikanaca mogla dramatično smanjiti američku vojnu potporu Ukrajini.

Ruski predsjednik Vladimir Putin zna da do tada mora biti čvrst. S druge strane, Ukrajinci znaju da ova protuofenziva mora uspjeti.