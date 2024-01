Ukrajinci objavili: "Oborili smo jedan od najmoćnijih ruskih mlažnjaka vrijedan desetke milijuna dolara"

Ruski borbeni zrakoplov Su-34 oboren je u ponedjeljak iznad istočne regije Luhansk, izvijestila je ukrajinska vojska.

Nisu objavljeni nikakvi daljnji detalji, ali zrakoplov je naveden u dnevnom izvještaju Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine na Facebooku.

Suhoj Su-34 Foto: Afp

U objavi stoji: "Procijenjeni gubici neprijatelja prošlog dana bili su: 960 ruskih vojnika, 10 tenkova, 29 borbenih oklopnih vozila, 31 topnički sustav, 3 vozila protuzračne obrane, 1 zrakoplov Su-34 u regiji Luhansk, 35 operativnih i taktičkih bespilotnih letjelica, 42 automobila i 5 jedinica specijalne opreme."

