Ukrajina potiho testira sustav obrane protiv Orešnika koji se lansira iz "svemirske luke"

Usred aktivnih borbenih operacija obrambenih napora protiv Rusije, Ukrajina je tiho testirala sposobnost lansiranja raketa prema svemiru iz zrakoplova, umjesto s tla, što može povećati učinkovitost takvih misija u ratnim uvjetima

Fedir Venislavski, koji predsjeda parlamentarnim pododborom za obranu i sigurnost ukrajinskog parlamenta, otkrio je da su eksperimentalna lansiranja provedena dok se Ukrajina branila od ruske invazije.

"Tijekom rata Ukrajina je lansirala raketni sustav iz transportnog zrakoplova na visini od približno 8000 metara, što bi se potencijalno moglo koristiti i za lansiranje različitih vrsta svemirskih letjelica u orbitu", rekao je Venislavski u razgovoru za RBC Ukrajina objavljenom u ponedjeljak.

Operacije su provedene tijekom mandata Kirila Budanova na čelu ukrajinske vojne obavještajne službe (GUR), prije nego što ga je Volodimir Zelenski imenovao na čelo Ureda predsjednika.

Prema Venislavskom, jedna raketa dosegnula je visinu oko 100 kilometara, što se općenito smatra granicom svemira, dok je druga dosegla visinu približno 200 kilometara. Lansiranje s visine smanjuje potrošnju goriva, jer se izbjegavaju gušći sloj atmosfere, čime se povećava učinkovitost rakete.

Sustavi lansiranja iz zraka i dalje su rijetki, ali nisu bez presedana. Američka obrambena tvrtka Northrop Grumman godinama razvija raketu Pegasus, dok je američka zrakoplovno-svemirska tvrtka Virgin Orbit ranije provodila orbitalna lansiranja pomoću prilagođenog zrakoplova Boeing 747, ostvarivši četiri uspješne misije između 2017. i 2023. godine, piše Business Insider.

Venislavski je istaknuo buduće ukrajinske ambicije u razvijanju takvog sustava lansiranja raketa. "Stvorili smo zračni sustav koji u kratkom roku može postati zračna svemirska luka. Može se koristiti u mirnodopske svrhe, ali i za suprotstavljanje Orešniku. To znači lansiranje projektila ne sa zemlje, nego iz zraka", istaknuo je.

Time se referirao na ruski eksperimentalni hipersonični sustav Orešnik, osmišljen za izbjegavanje otkrivanja i presretanja. Njegova pojava povećala je pritisak na Ukrajinu i zapadne saveznike da razviju protumjere, uključujući svemirske sustave za otkrivanje i presretanje.