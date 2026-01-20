Europski premijer skinuo rukavice: "Trump je prešao sve crvene linije. Živimo vrijeme čudovišta"

Belgijskog premijera Barta De Wever, na panelu u Davosu pitali su o odnosima sa SAD-om i Trumpovom ponašanju. Blago rečeno, Belgijanac nije štedio riječi. .

"Europa se nalazi na raskrižju i mora odlučiti kakva će biti njezina politika. Do sada smo pokušavali umiriti novog predsjednika u Bijeloj kući. Bili smo vrlo blagi, također i s carinama. Bili smo blagi nadajući se da ćemo dobiti njegovu podršku za rat u Ukrajini. Ali sada se prelazi toliko crvenih linija da morate birati između samopoštovanja. Biti sretan vazal je jedno. Biti jadni rob je nešto drugo. Ako sada odustaneš, izgubit ćeš dostojanstvo. A to je vjerojatno najdragocjenija stvar koju možeš imati u demokraciji", kazao je De Wever.

Najavio je zatim da će se u srijedu sastati s Donaldom Trumpom, u pratnji belgijskog monarha Philippea.

"Ali imat će drugačiji karakter nego što smo planirali. Vjerojatno će to biti poruka koju moramo poslati: ovdje prelazite crvene linije. Ili ćemo ostati zajedno ili ćemo ostati podijeljeni, a ako budemo podijeljeni, kraj je jedne ere, 80 godina atlantizma, koja se zaista bliži kraju. I znate, kako je Gramsci rekao, 'ako staro umire, a novo se još nije rodilo, živite u vremenu čudovišta', i na njemu je da odluči želi li biti čudovište - da ili ne", kaže kaže belgijski premijer i napominje: "Europa mora reći Trumpu: dovdje i ne dalje. Povuci se ili ćemo ići do kraja!"

"Trump je bio u pravu oko potrošnje za obranu, ali..."

Već danas je u izjavama belgijskim medijima De Wever natuknuo kakav se ton može očekivati u nastupu u Davosu.

Rekao je da je Trump bio u pravu u vezi s obrambenim izdacima pa je njegova prethodna frustracija saveznicima NATO-a bila razumljiva, ali "prijetnja saveznicima NATO-a vojnom intervencijom na teritoriju NATO-a toliko je neviđena da se stvarno približavamo točki pucanja", upozorio je belgijski premijer.

Dodao je da bi svaki trgovinski rat sa SAD-om bio "katastrofalan", ali "podjednako" za obje strane Atlantika.

Na pitanje u Davosu mogu li Europa i Belgija uzeti zdravo za gotovo da su SAD saveznik Europe, on kaže "nažalost, ne".

"Želio bih potvrditi da su saveznik, ali onda se moraju i ponašati kao saveznik.“

Također kaže da su tijekom nedavnog sastanka Koalicije voljnih, američki predstavnici rekli da ne žele zauzeti stranu u ratu između Rusije i Ukrajine, piše Guardian.

"Ovo me je jako šokiralo jer sam odrastao u 1980-ima kada je Zapad predstavljao nešto: suverenitet naroda, demokraciju, slobodu“, sa sjetom govori De Wever i upozorava da Putin to vidi. To je Putinova snaga, europska podjela.

"Ako prati vijesti i vidi da sada jedna NATO zemlja prijeti drugoj NATO zemlji vojnom invazijom, to ga neće obeshrabriti da nastavi rat protiv Ukrajine i sigurno neće obeshrabriti Kineze da se odluče za imperijalističku agendu", podsjeća De Wever.

"Ne možemo ostati biljojedi"

"Ako atlantiizam zaista umre, nadam se da neće, ali ako umre, globalizacija će umrijeti s njim. To je vrlo jasno. I ne možemo ostati biljojedi u tom svijetu.“

Kaže da se Europa treba "probuditi i naoružati" kako bi odgovorila na "strukturnu promjenu" u SAD-u, a Europa je "postala potpuno ovisna o tehnologiji koju ne posjedujemo i ne kontroliramo".

"Bili smo malo naivni, i vrijeme je da se probudimo. Trebamo vlastite tehnološke platforme kako bismo izgradili prosperitet sutrašnjice. Ako ne, Trump može s nama... Može nas učiniti robovima, jer mi tada zapravo jesmo robovi i morat ćemo uzimati zdravo za gotovo što god on učini", kazao je belgijski premijer.

De Wever upozorava da su se Europljani navikli na vrlo fine predsjednike poput Baracka Obame i nisu primijetili da promjena u Americi nije vezana uz jedno predsjedništvo.

"To je strukturna promjena. Lice Amerike okrenuto je prema Pacifiku. Njihova stražnjica okrenuta je Atlantiku i to se neće promijeniti nakon Trumpa", zaključio je svoj upozoravajući nastup belgijski premijer Bart De Wever.