VIDEO Putinova osveta nakon napada na Moskvu: Ruski dronovi gađali Kijev i Odesu, čule su se tri eksplozije

Više od deset ruskih bespilotnih letjelica koje su gađale Kijev oboreno je u noći s utorka na srijedu, uzrokujući padanje krhotina koje su uzrokovale materijalnu štetu, ali bez žrtava, objavile su vlasti ukrajinskog glavnog grada.

Prema kijevskoj vojnoj upravi, skupine iranskih eksplozivnih bespilotnih letjelica "Shahed", koje su dolazile iz nekoliko smjerova, istovremeno su prodrle na nebo glavnog grada.

"Svi ciljevi - više od deset bespilotnih letjelica - otkriveni su i uništeni na vrijeme", rekao je Sergij Popko, šef vojne uprave na Telegramu.

Krhotine oborenih bespilotnih letjelica, međutim, pale su na četvrti Solomjanski, Golosiivski i Svjatošjinski. "Ima štete na nestambenim objektima i cestovnim površinama, bez razaranja ili ozbiljnih požara", dodala je vojna uprava na Telegramu.

LARGE EXPLOSIONS IN KYIV 🇺🇦



⚡️⚡️ The 🇷🇺 has sent an estimated 30 🇮🇷 Iran-made drones towards Kyiv.



Typically, the rounds of drone are precursors to missile strikes.



Fortunately, as the video shows: 🇺🇦 is becoming better at striking-down the terrorists regimes’ toys. pic.twitter.com/mHY2QYjb3Q