VIDEO "Napali su nas dronovima kamikazama!": Pogođen neboder u Moskvi koji je bio meta prije par dana, privremeno zatvorena moskovska zračna luka

Rusi su rano ujutro u utorak poručili da je ruska protuzračna obrana oborila dronove, ali je jedan uspio pogoditi 21. kat jednog od nebodera u Moskvi, a riječ je o nebederu koji je pogođen u nedjelju.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin priopćio je da je ruska protuzračna obrana oborila "nekoliko" bespilotnih letjelica.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su dva drona uništili sustavi protuzračne obrane u okruzima Odintsovo i Narofominsk u blizini Moskve, dok je treći ometen i srušen u glavnom gradu, piše Tass.

Ministarstvo je za napade okrivilo Kijev.

Footage showing the Drone which Struck the “IQ-Quarter” Building in Moscow tonight has allowed me to Confirm that this Attack was indeed committed by Ukraine once again utilizing their “Beaver” Long-Range Attack Drones which have a Range of over 1000km. pic.twitter.com/PxWcuoYuDU