Meteorolog otkrio kada nam stiže sljedeće veliko pogoršanje vremena: "To je situacija koja nije uobičajena ljeti"

Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić komentirao je upozorenja Državno hidrometeorološkog zavoda koja su na snazi za velik dio Hrvatske.

"Moguće je da će biti nevremena. Gotovo uvijek kad nam ljeti stiže hladna fronta postoji mogućnost za lokalno nevrijeme. Poneko nevrijeme je moguće u prvom dijelu večeri uz slovensku granicu, a zatim malo kasnije, tijekom noći, uz mađarsku granicu i granicu s BIH", rekao je.

"Na snazi su žuta i narančasta upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda za večer i noć pred nama. Ta upozorenja se ponajprije odnose na izraženije pljuskove, grmljavinu, obilniju kišu i pojačan vjetar koji može doseći brzinu od 70-ak kilometara na sat", dodao je.

Zbog toga treba biti i oprezan.

"Znamo da su stabla oštećena u velikom dijelu kopnene Hrvatske, pa i ponegdje na sjevernom Jadranu tako da i znatno slabiji vjetar od onog kojeg smo prije dva tjedna imali u Zagrebu i Slavoniji može uzrokovati lomljenje i padanje većih grana", objasnio je Vikić-Topić.

"U svakom slučaju, ova večerašnja fronta donosi u prvom redu kišu, pljuskove i grmljavinu. Nakon 20 sati vjetar će okrenuti na sjeverne smjerove i naglo ojačati. Što se tiče tuče, rekao bih da je večeras manja vjerojatnost za nju, ali uz frontu se ne može isključiti, ponajprije na Kvarneru", rekao je.

Nakon ovog, novo nevrijeme stiže nam već za nekoliko dana.

"U petak nam stiže nova fronta i izgleda da je ta jača. Riječ je o jednoj prilično dubokoj visinskoj dolini koju će pratiti prizemna ciklona i pripadajuća fronta. To je jedna situacija koja nije toliko uobičajena ljeti ili barem se češće događa pred kraj ljeta, nakon Velike Gospe. Do tog pogoršanja imamo još tri dana tako da je još rano za neke precizne prognoze, no ono što zasad možemo reći jest da će temperatura sigurno osjetno pasti, na kopnu za 10-ak stupnjeva, a na Jadranu oko pet stupnjeva. Vjerojatno će lokalno biti obilnije kiše, osobito na zapadu zemlje, a na obali i nevera. I to će ovaj put pljuskovi i zahladnjenje zahvatiti i Dalmaciju", najavio je meteorolog.

Ipak, nestabilno vrijeme ne znači da je ljeto gotovo.

"Bit će još ljetnih temperatura i mogućnosti za kupanje u moru, no nakon ovog pogoršanja u petak, temperatura će ipak nešto sporije rasti. Barem tjedan dana će izostati neke velike vrućine, no ne treba se brinuti jer bit će sunca, osobito na obali. Prema dugoročnim prognozama, čini se da bi drugoj polovini kolovoza moglo biti toplije i sunčanije", zaključio je Vikić-Topić.

