Za dvije hrvatske regije upaljeno narančasto upozorenje: Meteorolog Dnevnika Nove TV objasnio što nas čeka

Hladna fronta sa sjeverozapada Hrvatskoj će danas donijeti novo grmljavinsko nevrijeme. Zbog toga je za zagrebačku i karlovačku regiju upaljeno narančasto, a za osječku, gospićku i riječku regiju žuto upozorenje Državno hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

"Tijekom poslijepodneva, DHMZ je podigao razinu upozorenja sa žutog na narančasto. Ta upozorenja se odnose na pljuskove s grmljavinu koji će zahvatiti našu zemlju tijekom večeri i noću uglavnom nakon 18 sati, pa čak i neke predjele kasnije, primjerice Slavoniju i Dalmaciju tek tijekom noći", objasnio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

"Lokalno može biti izraženijih pljuskova i grmljavine, a zapuhat će i pojačan sjeverac koji će se širiti cijelim kopnom, dok će na sjevernom Jadranu zapuhati jaka i olujna bura. Postoji i mala vjerojatnost za tuču i to ponajprije na Kvarneru", dodao je.

Nestabilno vrijeme u većem dijelu zemlje očekuje nas i u srijedu. Uz više oblaka u noći, i ujutro će ponegdje pasti kiša, a lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom na istoku i jugu. Potom će na Jadranu biti pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Kratkotrajni popodnevni pljuskovi mogući su u gorju i unutrašnjosti Dalmacije i Istre.

Još jedna promjena vremena na vidiku uz približavanje oblačnog sustava sa zapada!

Pratite prognoze i upozorenja na https://t.co/7tElXxnRUV





— DHMZ (@DHMZ_HR) August 1, 2023

U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na Jadranu jugo i južni vjetar. Prijepodne će na sjevernom dijelu prolazno biti jake bure, podno Velebita na udare olujna. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti će iznositi od 15 do 18, na moru između 21 i 26, dok će se najviša penjati do 27 i 32 stupnjeva.