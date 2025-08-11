Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Više mrtvih

VIDEO Tvornice u plamenu prije sastanka Trumpa i Putina: Na udaru i Moskva

Piše J. M., 11. kolovoza 2025. @ 11:55 komentari
Napad na vojnu tvornicu
Napad na vojnu tvornicu Foto: Telegram/X/Screenshot
U novoj razmjeni vatre Ukrajina je pogodila više vojnih tvornica na području Rusije, a meta je bila i Moskva.
Najčitanije
  1. Požar u tvornici, ilustracija, AI
    U FRANCUSKOJ

    Gori tvornica klora: "Zatvorite prozore i ne izlazite iz kuća"
  2. Most na Dravi
    NA RIJECI DRAVI

    Pet osoba skočilo s mosta: Četvero ih izronilo, još jednu traže vatrogasci i HGSS
  3. Ilustracija
    PREKINUT PROMET

    Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Heroji vatrogasci odmaraju nakon cijele noći borbe s vatrom
Požar kod Split
VELIKA GALERIJA Ovo su heroji koji su cijelu noć branili kuće od vatrene stihije
U Jastrebarskom pronađeno tijelo žene
Objavila policija
U potoku pronađeno tijelo starije žene, slijedi obdukcija
Josip Vidović nestao je na području Požege
u Slavoniji
Pronađen je Josip Vidović za kojim je tragala policija
Thunberg najavila novu flotilu za "razbijanje" izraelske blokade Gaze, najveću dosad
kreću 31. kolovoza
Greta Thunberg najavila novu flotilu s humanitarnom pomoći za Gazu: Pridružuju joj se i holivudske zvijezde
Virovitička policija i HGSS tragaju za nestalim kupačem
Opasno osvježenje
Spasilačke službe tragaju za kupačem: "Panično je zatražio pomoć, a potom nestao ispod površine"
Ukrajina napala vojne tvornice u Rusiji: Više mrtvih i ozlijeđenih
Više mrtvih
VIDEO Tvornice u plamenu prije sastanka Trumpa i Putina: Na udaru i Moskva
Zbog požara u tvornici klora za bazee stanovnicima malog grada savjetuje se da ne izlaze
U FRANCUSKOJ
Gori tvornica klora: "Zatvorite prozore i ne izlazite iz kuća"
Od petero koji su skočili s mosta u Dravu, jedan nije izronio: Traži ga HGSS
NA RIJECI DRAVI
Pet osoba skočilo s mosta: Četvero ih izronilo, još jednu traže vatrogasci i HGSS
Na željezničkom kolodvoru Oriovac vlak prignječio mlađu mušku osobu
U tijeku je očevid
Strava na kolodvoru: Vlak prignječio muškarca, preminuo od teških ozlijeda
Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći
PREKINUT PROMET
Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula
Nedaleko o Pelješkog mosta uočen je uginuli dupin
tužan prizor u moru
UZNEMIRUJUĆE Tragičan pronalazak na jugu Hrvatske: "Velika je vjerojatnost da je u pitanju ljudski faktor"
Požar kod Jasenica, nedaleko od Splita
na terenu i tri kanadera
FOTO/VIDEO Veliki požar nedaleko od Splita: Gasi ga 155 vatrogasaca, zatvorena je magistrala
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Zbog požara u tvornici klora za bazee stanovnicima malog grada savjetuje se da ne izlaze
U FRANCUSKOJ
Gori tvornica klora: "Zatvorite prozore i ne izlazite iz kuća"
Od petero koji su skočili s mosta u Dravu, jedan nije izronio: Traži ga HGSS
NA RIJECI DRAVI
Pet osoba skočilo s mosta: Četvero ih izronilo, još jednu traže vatrogasci i HGSS
Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći
PREKINUT PROMET
Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula
show
Preminula je Gabi Novak
u 90. godini
Preminula je Gabi Novak
Jessie J podijelila kako joj je majka masirala operiranu dojku jer ona nije mogla gledati ožiljke
da ti srce pukne...
Pjevačica podijelila srceparajući trenutak poslije operacije raka dojke, ožiljci su je shrvali
Gabi Novak preminula je 2 mjeseca nakon sina Matije Dedića
tragedija za tragedijom
Bol je bila prevelika: Gabi Novak preminula je dva mjeseca poslije sina Matije Dedića
zdravlje
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Često ste ljuti bez razloga? Krivac može biti jedna od ovih 12 bolesti!
Ozbiljniji zdravstveni razlozi
Često ste ljuti bez razloga? Krivac može biti jedna od ovih 12 bolesti!
zabava
Poštar pitao djevojčicu gdje joj je mama pa dobio višak informacija
LOL
Poštar pitao djevojčicu gdje joj je mama pa dobio višak informacija
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
"BMW i pol"
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
tech
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Prekipjelo mu
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Što može poći po zlu?
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
sport
VIDEO Crvenim kartonom na Poljudu ispisana povijest SHNL-a: Ovo se ne pamti
Raritetna situacija
VIDEO Crvenim kartonom na Poljudu ispisana povijest SHNL-a: Ovo se ne pamti
Preminuo legendarni predsjednik Zagreba od kojeg je strahovala Europa, a bio je i u Dinamu
TUŽNA VIJEST
Preminuo legendarni predsjednik Zagreba od kojeg je strahovala Europa, a bio je i u Dinamu
VIDEO Pašalićev Orlando razbio Messijev Inter: Vatreni zabio vjerojatno najčudniji gol karijere
KAD NEĆE LAGANO...
VIDEO Pašalićev Orlando razbio Messijev Inter: Vatreni zabio vjerojatno najčudniji gol karijere
tv
Napokon otkriveno: Za sve je kriv žiri MasterChefa koji najavljuje najzabavniju sezonu dosad!
MASTERCHEF
Napokon otkriveno: Za sve je kriv žiri MasterChefa koji najavljuje najzabavniju sezonu dosad!
Daleki grad: Scena koja nikoga nije ostavila ravnodušnim - pogledajte kako je izgledalo snimanje
DALEKI GRAD
Scena koja nikoga nije ostavila ravnodušnim - pogledajte kako je izgledalo snimanje
Leyla: Jedva ga je zaustavila! Zbog njega je izgubio razum
LEYLA
Jedva ga je zaustavila! Zbog njega je izgubio razum
putovanja
Ove pečene tikvice s krumpirom toliko su fine da ih možete jesti i bez mesa
Savršeno ljetno jelo
Recept za pečene tikvice s krumpirom koje su toliko su fine da ih možete jesti i bez mesa
Pogledajte kako izgleda avion najbogatijeg šefa narkokartela u povijesti
Možete i prespavati
Pogledajte kako izgleda avion najbogatijeg šefa narkokartela u povijesti
Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve
Vrboska
Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
lifestyle
Mirela Holy na zagrebačkoj špici u natikačama Naked Wolfe 2025.
Potpetica od 13,5 cm
Mirela Holy nosi štucne i na +30 stupnjeva Celzija, ali najviše pogleda plijenile su njezine natikače
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Datum na koji najviše ljudi u Hrvatskoj slavi rođendan
možete li pogoditi?
Na ovaj datum najviše ljudi u Hrvatskoj slavi rođendan
sve
Mirela Holy na zagrebačkoj špici u natikačama Naked Wolfe 2025.
Potpetica od 13,5 cm
Mirela Holy nosi štucne i na +30 stupnjeva Celzija, ali najviše pogleda plijenile su njezine natikače
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Preminula je Gabi Novak
u 90. godini
Preminula je Gabi Novak
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene