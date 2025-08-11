VIDEO Tvornice u plamenu prije sastanka Trumpa i Putina: Na udaru i Moskva

Više ukrajinskih dronova pogodilo je danas rano ujutro rusku vojnu tvornicu Arzamas u regiji Nižnji Novgorod u planiranom napadu na teritorij industrijskih zona.

Ruski kanal Mash na Telegramu izvijestio je da je napad započeo oko 3:55 ujutro, a svjedoci su čuli tri "tutnjave", nakon kojih je uslijedila snažna eksplozija. Izbrojili su najmanje pet dronova koji su letjeli na vrlo maloj visini.

Ubrzo nakon dojave o četiri do sedam eksplozija pojavili su se videozapisi dronova. Tvornica se smatra vodećim poduzećem ruskog obrambeno-industrijskog kompleksa i proizvodi instrumente za zrakoplovni i svemirski sektor kao dio državnih obrambenih narudžbi. Kao dio PJSC Corporation Taktičko raketno naoružanje, razvija i proizvodi žiroskopsku opremu, upravljačke sustave, brodske elektroničke računalne strojeve, upravljačke pogone i drugo.

Jedan zaposlenik poginuo je na mjestu događaja, a dvoje ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, potvrdio je regionalni čelnik te dodao da samo poduzeće nije pretrpjelo štetu.

Dvije osobe su poginule, a tri su ozlijeđene i u ukrajinskom napadu na grad Tulu, gdje su mete bila "civilna poduzeća".

Prema izvješćima ruskog ministarstva obrane, od 20 sati 10. kolovoza do jutra 11. kolovoza ruski sustavi za elektroničko ratovanje oborili su i presreli 66 ukrajinskih dronova iznad ruskog teritorija. Od toga se 12 nalazilo u Tulskoj oblasti, a dva u Nižnjenovgorodskoj oblasti. Usto su uništili i tri drona u Moskovskoj oblasti, piše The Odessa Journal.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin na Telegramu je objavio da su u više navrata ruske snage iznad Moskve presrele i oborile ukupno sedam bespilotnih letjelica i dronova koji su letjeli prema Moskvi.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je da su ruske snage između 20:30 10. kolovoza i jutra 11. kolovoza lansirale 71 jurišnu bespilotnu letjelicu Shahed i razne dronove, od kojih su odbili ili potisnuli njih 59.

Ruski predsjednik i Donald Trump sastat će se u petak 15. kolovoza na Aljasci kako bi pregovarali o završetku rata u Ukrajini.