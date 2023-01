54-godišnji Tom Landona uhićen je nakon što je policija pronašla šestero njegove djece zatvorene u podrumu obiteljske kuće. Otkriveno je kako se radi o unuku zloglasnog nacista Ernsta Kaltenbrunnera.

Policija ga je uhitila nakon što je papar sprejem napao dvoje policajaca koji su ga došli ispitati o uvjetima u kojima živi njegova obitelj u Obritzu, stotinjak kilometara sjeverno od Beča.

Susjedi su alarmirali policiju nakon što su čuli plač iz podruma izolirane obiteljske kuće u kojoj Landon živi sa svojom 40-godišnjom suprugom Britankom i njihova tri sina i tri kćeri. Sva djeca mlađa su od sedam godina.

Djeca u dobi od sedam mjeseci do sedam godina

Policajci su u podrumu nedavno kupljene kuće pronašli tri dječaka i tri djevojčice u dobi od sedam mjeseci do sedam godina. Landona su zadržali u pritvoru tijekom 24 sata, potom su ga pustili bez podignute optužnice, javlja Daily Mail.

Landon je objavio više od 30 knjiga, policija ga naziva 'prepperom' (osobe koje se pripremaju za kraj svijeta, op.a.). Za medije je rekao da je incident dio osvete lokalnog dogradonačelnika Ericha Greila koji se nije slagao s njihovim povučenim stilom života.

"Moja obitelj je prestravljena ovim što se dogodilo, neće se vratiti u kuću u kojoj smo živjeli skoro godinu dana jer se boje da bi se policija mogla vratiti. A sve zato što se dogradonačelniku ne sviđa naš odabrani stil života i želi da odemo", rekao je Landon.

"Vidio sam dvojicu muškaraca vani kako gledaju moje imanje i vikali su na mene da izađem – jedan je rekao 'Imamo razloga vjerovati da imate djecu ovdje i da nisu sigurna te ne idu u školu'. Rekao sam da su to moja djeca, da su savršeno sigurni i da ih učimo kod kuće i da se njih ne tiče kako ćemo mi živjeti", kazao je Landon.

"Ali oni su odbili otići i počeli su ulaziti i tada sam upotrijebio sprej, pobjegli su preko terena i onda mi je nekoliko minuta policija razvalila vrata. Djeca su bila prestravljena, a moja žena je bila u suzama i sve je bilo uzalud, naš miran i jednostavan život ovdje sada uništavaju nadležne službe koja nemaju pametnijeg posla", dodao je.

Nisu registrirali djecu

"Odlučili smo ne registrirati djecu, ali sva su moja i sada ćemo morati ići u Beč napraviti DNK testove kako bismo dokazali da su naša. Ako su vlasti toliko zabrinute zašto su pustili djecu da nam se vrate? Kupio sam šest nekretnina za djecu i želio sam da svi živimo zajedno kad budu stariji, ali sada je taj plan uništen jer dogradonačelnik nije želio da smo ovdje", kazao je Landon. Dodaje i da su ga optuživali kako je novi Josef Fritzl.

Mediji navode da je Landon dio Reichsburger pokreta, skupine desničarskih ekstremista koji vjeruju da Njemačko Carstvo još uvijek postoji kao što je bilo prije Drugog svjetskog rata i da je sadašnja Njemačka država beznačajna.

Djed ratni zločinac

Landon je i sam potvrdio da je unuk ozloglašenog nacističkog ratnog zločinca Ernsta Kaltenbrunnera, koji je bio vođa SS-a u Austriji i kasnije šef policije u ratnoj Njemačkoj.

Kaltenbrunner je bio odani sljedbenik Adolfa Hitlera do kraja i bio je jedan od glavnih protagonista holokausta. Osnovao je koncentracijski logor Mauthausen, prvi takve vrste u Austriji, u kojem je ubijeno oko 90.000 ljudi.

"Da, istina je da je moj djed bio nacistički ratni zločinac i bio je užasan čovjek koji je kažnjen za ono što je učinio. Moj vlastiti otac imao je četiri godine kad je moj djed pogubljen, a ja sam rođen 1968. pa o njemu znam vrlo malo osim onoga što je u povijesnim knjigama", rekao je Landon.

"Nisam odgovoran za njegove postupke, a sram zbog prošlosti natjerao me da promijenim ime iz Kaltenbrunner u Landon 1995. kada sam pokušavao postati glumac. Ali čak i sada ljudi to spominju i tvrde da ja poričem holokaust zbog njega, ali to nije istina jer je moja baka po majci bila Židovka", dodao je.