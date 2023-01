Službeno je završena potraga za mogućim dokazima u slučaju mrtvog novorođenčeta u mjestu Hlevnica nadomak hrvatsko-slovenske granice, gdje je i pronađeno. No kriminalistička istraga i dalje traje. Policiji se u utorak na terenu pridružilo i nekoliko pripadnika gorske službe spašavanja s potražnim psima.

Još nema odgovora tko je uz brdsku cestu ostavio tijelo bebe i koje su okolnosti dovele do njezine smrti. Obavljen je niz razgovora s mještanima, intenzivno se provjerava imaju li i kakvih saznanja liječnici obiteljske medicine. Čekaju se i službeni rezultati obdukcije, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

"Nažalost, nemam nikakve informacije. Kao i policija, apeliram da se svi koji nešto znaju o ovom nemilom događaju jave policiji, daju iskaz koji bi im pomogao u otkrivanju ovog nemilosrdnog događaja", pozvao je načelnik općine Đurmanec Damir Belošević u Dnevniku Nove TV.

Stravični detalji pronalaska bebe u zamrzivaču: "Jezivo. Ne mogu se oporaviti od te scene. Non-stop mi je u glavi"

"Jako sam iznenađen. Ne znam što se to počelo događati u našem kraju, to je nešto sasvim novo. Bit će to dugotrajan postupak, pretpostavljam. Uvjeren sam 99 posto da će pronaći. To je mali kraj, mora se naći", zaključio je Franjo Flegar.

