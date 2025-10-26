Uhićen seksualni prijestupnik koji je greškom pušten iz zatvora

Hadush Kebatu, koji je greškom pušten iz zatvora, pronađen je u sjevernom Londonu i vraćen u pritvor nakon opsežne potrage, izvijestila je londonska policija.

Kebatu je lociran na području Finsbury Parka u nedjelju oko 8:30, dva dana nakon što je zabunom pušten iz zatvora HMP Chelmsford. Umjesto da bude odveden na deportaciju, pušten je na slobodu. Policija u Essexu obaviještena je o pogrešnom puštanju u petak, no Kebatu se već bio ukrcao na vlak za istočni London.

Prošlog je mjeseca osuđen zbog seksualnog napada na 14-godišnju djevojčicu i ženu u Eppingu, a napade je počinio dok je boravio u hotelu za tražitelje azila. Tijekom izricanja presude, sudac je istaknuo kako Kebatu predstavlja "značajan rizik od ponovnog počinjenja kaznenog djela".

Zapovjednik James Conway, koji je nadgledao operaciju potrage, pohvalio je suradnju s javnošću. "Ovo je bila marljiva i brza istraga koju su vodili specijalizirani službenici Metropolitanske policije, uz podršku policije Essexa i Britanske prometne policije", izjavio je, piše BBC.