UŽIVO Uhićen Donald Trump: Ušao je u sudnicu, izjasnio se da nije kriv

Tijek događaja pratite u nastavku:

21:05 Trump se izjasnio da nije kriv, doznaje Sky news.

20:53 Trump je ušao u sudnicu pred sucem za prekršaje u Floridi gdje se očekuje da će se izjasniti o 37 kaznenih optužbi s kojima se suočava.

President Donald Trump’s motorcade en route to Courthouse. The entire highway blocked for procession.



• When has a freeway been shut down for an EX-President? 👀

• Do EX-Presidents have motorcades? No.



You can’t indict a sitting president!

Who is the real CIC? 😉👀 pic.twitter.com/LymwmAhfYt