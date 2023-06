VIDEO Trump nakon saslušanja povukao potez koji je iznenadio i njegove pristaše

Nakon što je uhićen i saslušan na sudu, bivši američki predsjednik Donald Trump je na putu do zračne luke stao u restoranu u Miamiju, gdje su ga dočekali presretni pristaše.

BBC piše da je riječ o kubanskom restoranu Cafe Versailles.

This is just incredible.



Donald Trump was indicted on THIRTY-SEVEN CHARGES, YET he stopped at a cafe and said a prayer.



I AM PRAYING FOR THE PRESIDENT. pic.twitter.com/Nvb8J0i0zg