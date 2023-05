Srbija tuguje – djeca, učitelji i ostali potreseni građani polažu cvijeće i svijeće te odaju počast osmero djece i zaštitaru poginulima u krvavoj pucnjavi u beogradskoj školi. O ovoj je tragediji reporterka Barbara Štrbac razgovarala s Igorom Jurićem iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Srbija je potresena krvavim napadom 13-godišnjaka, u kojem je stradalo osmero djece i zaštitar. O tom je događaju, ali i problemu vršnjačkog nasilja, reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac u Beogradu razgovarala s Igorom Jurićem iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu

"Kada pričamo o vršnjačkom nasilju, to je apsolutno globalni fenomen i čini mi se da to nije slučaj samo u našoj zemlji, nego i diljem Europe i cijelog svijeta. Mogu reći da je to sve posljedica našeg nerada, našeg nečinjenja", rekao je.

"Govorim o nečinjenju nas odraslih. Čini mi se da nitko nije spreman preuzeti odgovornost za svoje nečinjenje, počevši od mene koji se bavi problemom sigurnosti djece pa do institucija, građana i roditelja. Kad bi svatko preuzeo odgovornosti i radio svoj dio posla, čini mi se da toga ne bi bilo u tolikoj mjeri", dodao je.

Također je rekao da se svi trebaju zapitati brinu li se zaista o djeci.

"Moje osobno mišljenje je da sve svaljujemo na njih. Percepcija odraslih je da smo djeci dali previše prava, a ne govorimo o tome koliko smo sebi dali prava da se njima ne bavimo i ovo je posljedica toga. Ovo je iznenađenje i strašan događaj koji nas je sve potresao, ali je to iznenađenje samo za one koji nisu dovoljno u ovoj temi", istaknuo je.

Štrbac je zatim napomenula da je i danas došlo do pokušaja napada u školi i da se ubojica slavi na društvenim mrežama.

"Nekako smo to i očekivali. To je domino efekt koji je očekivan s obzirom na cijelu situaciju. Potpuno sam siguran da niti jedno dijete nije slavilo ubojicu ili pokušalo nekakvo ozbiljno nasilje ako je jučer imalo ozbiljan razgovor sa svojim roditeljima", rekao je.

"Naša djeca nemaju dovoljno mogućnosti da svakodnevno razgovaraju sa svojim roditeljima i nastavnicima i ljudima u svome okruženju. Djeca su danas u svijetu koji ih ne razumije. Hajde da se trgnemo svi, ne samo u našoj zemlji, nego svi u regiji", zaključio je.

