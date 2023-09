Prosvjed u školi zbog trans kupaonica: "Učenice su uznemirene, ne žele muškarce u svojem WC-u"

Stotine učenika u Pennsylvaniji izašlo je iz škole u znak prosvjeda zbog novog pravila koje dopušta transrodnim učenicima korištenje kupaonice po vlastitom izboru. Srednjoškolci su organizirali prosvjed nakon što su dužnosnici odlučili ne usvojiti politiku koja bi prisilila učenike da koriste zahode koji odgovaraju njihovom biološkom spolu.

Pennsylvania high school stages walk out in protest of letting boys use the girls bathroom. pic.twitter.com/UPSJSq1TdG