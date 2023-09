Ruska invazija tema i na Općoj skupštini UN-a: "Ako dopustimo da Ukrajina bude raskomadana, je li neovisnost bilo koje zemlje sigurna?"

Ruske bespilotne letjelice i projektili ponovno su u ponedjeljak navečer sijali smrt u Ukrajini. Poginulo je najmanje devet ljudi. U Lvivu na zapadu zemlje uništeno je nekoliko skladišta među kojima i ono s humanitarnom pomoći. Dok Ukrajina gori, pred najvišim sudom UN-a, Međunarodnim sudom pravde počela je rasprava o nadležnosti tog tijela za tužbu Ukrajine protiv Rusije.

"Rusija vodi rat protiv moje zemlje u ime grozne laži, da Ukrajina provodi genocid protiv svog naroda. Ta je laž ruski izgovor za agresiju i osvajanje. Rusija nije iznijela vjerodostojne dokaze. Ne može", rekao je Anton Korinevič, ukrajinski predstavnik pred MSP-om.

Moskva se na nalog suda da prekine s invazijom ne obazire, ali presuda bi mogla utjecati na isplatu moguće ratne odštete Kijevu. Ruska invazija na Ukrajinu među glavnim je temama Opće skupštine UN-a. "Ruska invazija na Ukrajinu. Rat u suprotnosti s Poveljom UN-a i međunarodnim pravom, pokrenuo je lavinu horora, uništeni životi, pogažena ljudska prava, podijeljene obitelji, traumatizirana djeca, nade i snovi uništeni", opisao je Antonio Guterres, glavni tajnik UN-a.

Joe Biden, predsjednik SAD-a, upozorava: "Ako dopustimo da Ukrajina bude raskomadana, je li neovisnost bilo koje zemlje sigurna? S poštovanjem tvrdim da je odgovor ne. Moramo se suprotstaviti ovoj goloj agresiji danas i odvratiti druge moguće agresore sutra."

U New Yorku je i ukrajinski predsjednik Zelenski. Nastoji učvrstiti podršku svojoj zemlji. Ali neugodno je odjeknula vijest da je istraga uglednog američkog lista The New York Times utvrdila kako je eksploziju na tržnici u Kostjantinivki prije dva tjedna vjerojatno izazvao zalutali ukrajinski projektil. Kijev je za pogibiju 16 ljudi optužio Rusiju.

