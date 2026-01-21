Atentator na bivšeg premijera osuđen na doživotni zatvor: Obrana je tvrdila da je bio žrtva vjerskog zlostavljanja

Muškarac koji je 2022. godine ubio bivšeg japanskog premijera Shinza Abea tijekom predizbornog skupa osuđen je na doživotni zatvor.

Tetsuya Yamagami (45) priznao je krivnju na početku suđenja prošle godine. Tužiteljstvo je zatražilo doživotnu kaznu, navodeći da se radi o teškom kaznenom djelu. Obrana je tvrdila da je Yamagami bio žrtva "vjerskog zlostavljanja" i zatražila blažu kaznu.

Prema njihovim navodima, njegova je majka bila pripadnica Unifikacijske crkve te je toj organizaciji donirala gotovo svu obiteljsku imovinu, uključujući i životno osiguranje njegovog pokojnog oca, u ukupnom iznosu od oko 100 milijuna jena.

Yamagami je izjavio da je zamjerio Shinzu Abeu nakon što je doznao za njegove veze s tom organizacijom. Abe nije bio član Crkve, ali je povremeno sudjelovao na događanjima povezanima s njom, kao i drugi japanski političari, piše BBC.

Yamagami je kobnog 8. srpnja 2022. godine tijekom političkog skupa u Nari upotrijebio improvizirano vatreno oružje, izrađeno od metalnih cijevi i ljepljive trake, te ispalio dva hica u Abea koji je preminuo od zadobivenih ozljeda. Ubojica je na prvom danu suđenja rekako: "Sve je istina. Nema sumnje da sam to učinio".

Tijekom suđenja Yamagami je naveo da mu Shinzo Abe u početku nije bio glavna meta te da je razmišljao o napadu na čelnike Unifikacijske crkve.

Unifikacijska crkva, osnovana u Južnoj Koreji, djeluje u Japanu od 1960-ih godina. Istraživači navode da je tijekom desetljeća gradila veze s političarima. Abeov djed Nobusuke Kishi, također bivši premijer, bio je povezan s tom organizacijom zbog njezina antikomunističkog stajališta.

U ožujku prošle godine sud u Tokiju oduzeo je Unifikacijskoj crkvi status vjerske organizacije nakon što je presuđeno da je prisiljavala sljedbenike na kupnju skupih proizvoda koristeći strahove za njihovu duhovnu dobrobit.

Nakon Abeova ubojstva provedene su i istrage o vezama između Crkve i političara vladajuće Liberalno-demokratske stranke, što je dovelo do ostavki nekoliko ministara. Yamagamijeva sestra svjedočila je na sudu o teškim okolnostima u kojima je obitelj živjela zbog majčine uključenosti u crkvu.

Sociologinja Rin Ushiyama sa Sveučilišta Queen’s u Belfastu izjavila je da dio javnosti u Japanu pokazuje razumijevanje prema Yamagamiju zbog nepovjerenja prema kontroverznim vjerskim organizacijama, ali je dodala da to ne objašnjava niti opravdava njegovo djelo.