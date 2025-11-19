Ubojica Aldine Jahić traži da se brani sa slobode

U Kantonalnom sudu u Mostaru u srijedu ujutro održano je ročište na kojem se razmatrao prijedlog Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona za određivanje pritvora Anisu Kalajdžiću, 33-godišnjaku iz Mostara. On je osumnjičen za teško ubojstvo žene te za nedozvoljeno nabavljanje i posjedovanje oružja.

Prema navodima Kalajdžić je 16. studenoga oko 18 sati na autobusnoj stanici na Trgu Ivana Krndelja u Mostaru, nakon što je ilegalno nabavio pištolj, pričekao 32-godišnju Aldinu Jahić, koja je trenirala u obližnjem fitness centru. Prišao joj je i više puta je udarao u predjelu glave i prsa, dok se ona pokušavala obraniti podignutim rukama.

U strahu za život, Jahić je pobjegla prema obližnjem hotelu, govoreći prolaznicima da pozovu policiju jer joj muškarac prijeti pištoljem. Utrčala je u restoran i mobitelom pokušala kontaktirati policiju. Dok je u toaletu ponovo pokušavala zatražiti pomoć, osumnjičeni ju je pronašao te joj ispalio smrtonosan hitac u glavu, zbog čega je preminula na mjestu događaja.

Na ročištu je izneseno da je Kalajdžić zaposlen kao elektrotehničar računalne tehnike i automatike na benzinskoj postaji, a radio je i kao nogometni sudac. Potvrdio je da razumije optužbe koje mu se stavljaju na teret, no najavio je da će se o njima očitovati nakon svog branitelja. Po službenoj dužnosti zastupa ga odvjetnik Nermin Dizdar.

Dizdar je rekao da se obrana protivi određivanju pritvora i predložio da se, ako sud ipak smatra da su ispunjeni uvjeti za ograničavanje slobode, razmotre blaže mjere zabrane. Smatra da ne postoje izvanredne niti naročite okolnosti koje bi opravdale najstrožu mjeru, piše Avaz.

Osumnjičeni je kratko izjavio da se pridružuje stavu svog odvjetnika.

Tužiteljica Vesna Pranjić u cijelosti je ostala pri prijedlogu za pritvor te se oštro usprotivila bilo kakvim mjerama zabrane. Navela je da se samo pritvorom u ovom slučaju može spriječiti ponavljanje djela te umiriti javnost. Istaknula je da je riječ o iznimno teškom ubojstvu počinjenom na osobito brutalan način te da bi puštanje osumnjičenog predstavljalo ozbiljan rizik, osobito s obzirom na sve češće slučajeve ubojstava žena u posljednje vrijeme.

Sud će odluku o pritvoru donijeti u zakonskom roku, najkasnije do kraja radnog dana. Protiv Kalajdžića je potvrđena optužnica za produženo krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, nakon što ga je za to u siječnju ove godine prijavila jedna ženska osoba iz Mostara.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

