Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Čeka se odluka

Ubojica Aldine Jahić traži da se brani sa slobode

Piše A. L., 19. studenoga 2025. @ 12:20 komentari
Aldina Jahić i Anis Kalajdžić
Aldina Jahić i Anis Kalajdžić Foto: Facebook/Screenshot
Sud će odluku o pritvoru donijeti u zakonskom roku, najkasnije do kraja radnog dana.
Najčitanije
  1. Gužva u Zagrebu zbog Vjesnikova nebodera
    Velika gužva

    Kolaps u Zagrebu! Najkritičnije je u ovim ulicama: "Tramvaji su stajali, jedva da su se pomakli. Totalni kaos"
  2. Zavod za zapošljavanje
    IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA

    Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
  3. Andrej Plenković
    Iznenadni posjet

    Plenković nakon posjeta Vukovaru hitno otputovao u Italiju: Dnevnik Nove TV otkriva razlog
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Ubojica Aldine Jahić traži da se brani sa slobode
Čeka se odluka
Ubojica Aldine Jahić traži da se brani sa slobode
Siniša Jembrih objavio snimku Vjesnika snimljenu s dronom
Objavio snimku s drona
VIDEO Šef vatrogasaca iskreno o Vjesniku: "Tu bitku jednostavno nismo mogli dobiti. Brutala"
Procurili novi detalji: Skandalozno ponašanje majke Briana Walshea, on priznao da je uklonio Anino tijelo
Bizarno
Procurili novi detalji: Skandalozno ponašanje majke Briana Walshea, on priznao da je uklonio Anino tijelo
Stravičan slučaj iz zatvora, sud odlučio da je kriva i država: "Mučili su me, obrijali mi tijelo i seksualno me zlostavljali"
Brutalno nasilje
Stravičan slučaj iz zatvora, sud odlučio da je kriva i država: "Mučili su me, obrijali mi tijelo i seksualno me zlostavljali"
Kamere s prometnica u Beogradu snimile izuzetno rijetku pojavu
Zasljepljujući prizor
Vatreno svitanje u susjedstvu: Kamere s prometnica snimile izuzetno rijetku pojavu
Objavljena snimka pucnjave u Kelasiji nakon pljačke
u Kalesiji
UZNEMIRUJUĆE Objavljena snimka pucnjave nakon pljačke!
Prometni kaos oko Vjesnika: Zatvorene ulice, na snazi posebna regulacija
Velika gužva
Kolaps u Zagrebu! Najkritičnije je u ovim ulicama: "Tramvaji su stajali, jedva da su se pomakli. Totalni kaos"
IMAŠ PRAVO Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
Plenković će se sutra u Rimu sastati s talijanskom premijerkom
Iznenadni posjet
Plenković nakon posjeta Vukovaru hitno otputovao u Italiju: Dnevnik Nove TV otkriva razlog
Velika promjena na granici s BiH: Ako ovo niste napravili nećete moći napustiti zemlju
Vozači oprez
Velika promjena na granici sa susjedima! Ako ovo niste napravili, nećete moći napustiti zemlju
FOTO U centru Beograda raširili transparent "Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru"
Dan sjećanja
FOTO U centru Beograda raširili transparent "Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru"
Sudski vještak o požaru Vjesnikovog nebodera
JE LI PODMETNUT?
Sudski vještak otkrio mogući uzrok razornog požara Vjesnikova nebodera: "U djeliću sekunde..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
IMAŠ PRAVO Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
Plenković će se sutra u Rimu sastati s talijanskom premijerkom
Iznenadni posjet
Plenković nakon posjeta Vukovaru hitno otputovao u Italiju: Dnevnik Nove TV otkriva razlog
Prometni kaos oko Vjesnika: Zatvorene ulice, na snazi posebna regulacija
Velika gužva
Kolaps u Zagrebu! Najkritičnije je u ovim ulicama: "Tramvaji su stajali, jedva da su se pomakli. Totalni kaos"
show
Meri Goldašić razvela se od supruga Jure
potvrdila šuškanja
Razvodi se Meri Goldašić! ''Dugo smo tražili načine, razgovarali...''
Laura Gnjatović predstavila nacionalni kostim na izboru za Miss Universe
pogledajte video
Naša misica na svjetskom izboru predstavila nacionalni kostim koji nosi plemenito značenje!
Omar Harfouch se povukao iz žirija za Miss Universe
sve je farsa?
Skandal pred finale: Sudac na Miss Universe se povukao zbog sumnji u namještanje!
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Visoko osjetljivo dijete: 12 znakova koji otkrivaju da imate malo empatično čudo
Piše psihologinja
Visoko osjetljivo dijete: 12 znakova koji otkrivaju da imate malo empatično čudo
zabava
Kako ga je nokautirala! Presudila obračun između muškaraca odlučnim udarcem pa pobrala ovacije
Ups...
Kako ga je nokautirala! Presudila obračun između muškaraca odlučnim udarcem pa pobrala ovacije
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
Nezgodno
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
Psić pokušao loviti srne, a onda napravio potez koji je nasmijao vlasnike
LOL
Psić pokušao loviti srne, a onda napravio potez koji je nasmijao vlasnike
tech
Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu
Što to točno znači?
Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Znanstvenici došli do zanimljivog otkrića: Ako na Marsu ima života, vjerojatno se skriva u - špiljama
Baš kao na Zemlji?
Znanstvenici došli do zanimljivog otkrića: Ako na Marsu ima života, vjerojatno se skriva u - špiljama
sport
Ovih 16 reprezentacija igrat će europske dodatne kvalifikacije
POSLJEDNJA ŠANSA
Ovih 16 reprezentacija igrat će europske dodatne kvalifikacije
Strašan udar za FIFA-u: Oni pripremaju novo Svjetsko prvenstvo: Zvat će Srbiju i BiH?
kakav plan!
Strašan udar za FIFA-u! Oni pripremaju novo Svjetsko prvenstvo: Zvat će Srbiju i BiH?
Zlatko Dalić komentirao ponašanje dijela navijača u Podgorici
Posve nepotrebno
Crnogorci pitali Dalića o skandiranju hrvatskih navijača: Evo što im je odgovorio
tv
MasterChef: Povuci-potegni između Renate i chefa Stjepana: "Radite toliko banalne greške!"
DRUGAČIJA TEHNIKA
Povuci-potegni između Renate i chefa Stjepana: "Radite toliko banalne greške!"
Skrivena sudbina: Došla mu se zahvaliti u bolnici
SKRIVENA SUDBINA
Došla mu se zahvaliti u bolnici
Kumovi: Dogodila se sreća u nesreći – moraju djelovati brzo
KUMOVI
Kumovi: Dogodila se sreća u nesreći – moraju djelovati brzo
putovanja
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Za svačiji džep
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
U susjedstvu: Nacionalni park do kojega vodi cesta koja je - avantura za sebe
NP Lovćen
U susjedstvu: Nacionalni park do kojega vodi cesta koja je - avantura za sebe
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
Von der Leyen pozvala zemlje EU-a na 135 milijardi eura potpore Ukrajini: "Ne postoje jednostavna rješenja”
raste pritisak
Von der Leyen pozvala zemlje EU-a na 135 milijardi eura potpore Ukrajini: "Ne postoje jednostavna rješenja”
lifestyle
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
Lejla Filipović u cipelama koje podižu cijelu kombinaciju bez previše napora.
OMILJENI MODEL
Lejla Filipović: Cipele koje bez previše napora podižu svaku kombinaciju, boja je vrh
Vanna u mokrim tajicama i sakou
Kombinacija je zakon
Vanna u "mokrim" tajicama uz koje omiljene jesenske čizme pristaju nepogrešivo
sve
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
Lejla Filipović u cipelama koje podižu cijelu kombinaciju bez previše napora.
OMILJENI MODEL
Lejla Filipović: Cipele koje bez previše napora podižu svaku kombinaciju, boja je vrh
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene