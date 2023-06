"Ubio sam 20 ljudi, vozi, imam bombu!": Ispovijest taksista kojeg je oteo masovni ubojica

Taksist D. A. (58) kojeg je oteo Uroš Blažić, masovni ubojica iz Mladenovca nakon svojeg krvavog pohoda, saslušan je u Višem javnom tužiteljstvu u Smederevu, gdje je u detalje opisao agoniju koju je prolazio u tih šest sati nakon što je u njegov automobil ušao ubojica s bombama.



Dok je čekao red na naplatnoj rampi oko 23:30 u njegovo je vozilo upao mladić s torbom u ruci i obratio mu se riječima: "Vozi, imam bombu." Sjeo je do putnice koja je već bila u taksiju.



Kada je vidio policiju, naredio mu je da samo vozi.



"Taksist je rekao da je bio uplašen, osobito nakon što mu je Blažić kazao da je ubio više od 20 ljudi. Putnica koja je bila u vozilu rekla mu je da se smiri i da je trudna. Blažić se tada smirio i tražio taksista da ga vozi prema Mladenovcu. No on ga je nagovorio da ipak idu za Ub kako nitko ne bi posumnjao da se nešto događa", ispričao je izvor Blica upoznat sa slučajem.

Pročitajte i ovo Na ispitivanju Privedeni djed i ujak kod kojih se krio masovni ubojica iz Mladenovaca: Primili ga u kuću jer sutra slave krsnu slavu?



Ubojica je taksista i putnicu upozorio: "Neće vam biti ništa, samo me morate slušati."



Djevojka je izašla iz vozila u Ubu i dočekao ju je dečko, dok je taksist nastavio dalje s ubojicom.



"Blažić je nakon što je djevojka otišla rekao taksistu da ugasi taksimetar i tablet i naredio mu da idu za Kragujevac sporednim putevima. Kako je taksist ostajao bez goriva, stali su na benzinskoj kako bi natočio gorivo. Taksist je ispričao i da je ubojica dva puta zadrijemao i nakon toga bio dosta smireniji", navodi izvor Blica.



Prema izjavi taksista, Blažić je ispričao da je ubio neke ljude, da je imao automatsku pušku koju je negdje bacio, kao i da je kod sebe imao i pištolj koji mu je ispao.

Pročitajte i ovo Uhićen je Tko je Uroš B.? Masovni ubojica živio je sam i bio nezaposlen: "On je oduvijek bio čudan"



U jednom trenutku počeo je i čitati vijesti koje su govorile o onome što je napravio. Na kraju vožnje, u Vinjištu, od taksista je tražio 3000 dinara za hranu i obećanje da ga neće prijaviti.



Podsjetimo, Uroš Blažić je 4. svibnja u selu Malo Orašje ubio petero mještana, od kojih najmlađa žrtva ima 15 godina. Zatim je u selu Dubona ubio policajca, njegovu sestru i njihova prijatelja. Uhićen je idući dan blizu Kragujevca.